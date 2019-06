Kvalifikaci Velké ceny Francie F1 vyhrál Hamilton před Bottasem

Hamilton si pro třetí pole position v sezoně dojel časem 1:28,319 a je v ideální pozici navýšit vedení v průběžném pořadí, v němž má před druhým Bottasem náskok 29 bodů. Mercedes je navíc na nejlepší cestě vyhrát i osmou Velkou cenu v sezoně. Pět závodů ovládl pětinásobný mistr světa Hamilton, dva triumfy přidal Bottas.

„Valtteri tady byl od pátku velmi rychlý, ale mně skvěle vyšla poslední dvě kola. V posledním jsem měl v jednu chvíli sekundový náskok, ale v poslední zatáčce jsem o něj kvůli větru přišel,“ řekl Hamilton.

„Rozhodly maličkosti. V závěrečné části kvalifikace se změnil vítr, takže v několika zatáčkách mě to zpomalilo. Zvolil jsem špatnou stopu,“ dodal Bottas, který ve Francii ovládl dva ze tří tréninků.

Třetí příčku se ztrátou sedmi desetin na Hamiltona obsadil Charles Leclerc z Ferrari. Vůbec se nedařilo druhému jezdci italské stáje Sebastianu Vettelovi, který odstartuje až ze sedmé pozice. Čtyřnásobný mistr světa byl o sekundu a půl pomalejší než vítězný rival z Mercedesu.

„Nevím, co se stalo, ale byl jsem tak pomalý, že ani nemělo smysl kolo dokončit,“ řekl Vettel. „V některých kolech to bylo dobré, pak zase ne. Nedostal jsem z auta největší výkon, ale v některých kolech jsem měl mizernou přilnavost pneumatik. Bohužel to tak bylo i v poslední části kvalifikace,“ přidal.

Před Vettela, který před dvěma týdny vyhrál kvalifikaci v Kanadě a v závodě ho o vítězství připravil trest za zablokování Hamiltona, se dostali i Max Verstappen z Red Bullu a překvapivě také oba jezdci McLarenu Lando Norris a Carlos Sainz. Pro nováčka Norrise je páté místo nejlepším výsledkem v kvalifikaci v dosavadní kariéře.

Výkon McLarenu zaskočil především domácí stáj Renault, jejíž vozy skončily až za jezdci britského týmu, kterému navíc dodávají pohonné jednotky. „V Renaultu si sice myslí, že máme nějaké tajné vylepšení, ale žádné jsme sem nepřivezli,“ řekl Norris. „Auto prostě začalo fungovat, tak snad zjistíme proč, abychom toho využili i v dalších závodech,“ přidal.

Nedělní závod odstartuje krátce po 15. hodině a Mercedes bude v součtu s minulou sezonou usilovat o desátý triumf za sebou, čímž by vyrovnal vlastní sérii z roku 2016 a Ferrari z roku 2002. Rekord šampionátu patří Ferrari, které v letech 1952 a 1953 ovládlo 14 závodů v řadě. Novodobé maximum drží McLaren se sérií 11 vítězství z roku 1988.