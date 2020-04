V Silverstonu i Spielbergu jsou připraveni odjet dva závody formule 1

V historii ještě žádný okruh dva závody F1 po sobě v jedné sezoně nehostil, nynější situace s pandemií koronaviru je ale bezprecedentní a britští organizátoři by s dvojzávodem nemuseli zůstat v kalendáři sami. O stejné možnosti se začalo hovořit i v případě rakouské GP.

Pringle potvrdil, že už s vedením F1 o této alternativě jednal. „Diskutovali jsme o všech možnostech včetně uspořádání dvou závodů během jednoho víkendu nebo ve dvou víkendech za sebou,“ řekl Pringle listu Guardian. „Mám naprostou důvěru v naše schopnosti. Máme mnoho zkušeností i znalostí, určitě to můžeme zvládnout,“ dodal.

V původním kalendáři má závod v Silverstonu termín 19. července, každopádně by se jelo bez diváků. Sezona by mohla podle posledního vývoje začít o dva týdny dříve 5. července v Rakousku. Vzhledem k opatřením v zemi by se i ve Spielbergu jelo před prázdnými tribunami a ještě bude podle médií potřeba svolení vlády. Ale poradce domovské stáje Red Bull Helmut Marko řekl, že i rakouští organizátoři by mohli uspořádat dva závody za sebou. Ten druhý po týdnu.

„Teď to vypadá velmi dobře s tím, že bychom uspořádali oba závody. Jsme připraveni,“ řekl Marko serveru F1-Insider.com. Závody F1 včetně doprovodného soutěžního programu se mají uskutečnit s minimálním počtem osob v areálu, pouze za přítomnosti televizních pracovníků a bez přístupu ostatních zástupců médií.

Sezona formule 1 měla začít v polovině března v Austrálii, ale kvůli pandemii nemoci covid-19 se dosud neuskutečnil žádný závod a devět z 22 Velkých cen bylo zrušeno či odloženo. Kvůli vládním opatřením nelze počítat ani s francouzskou Grand Prix na konci června a závodem v Belgii v závěru srpna. Pringle očekává rozhodnutí o podobě náhradního kalendáře v první polovině května.