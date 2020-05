Týmy formule 1 se shodly na snížení rozpočtu na 145 milionů dolarů

Škrty budou následovat i v dalších sezonách. V roce 2022 by měl být rozpočet maximálně 140 milionů dolarů, pro sezony 2023 až 2025 klesne ještě o pět milionů. Plán musí ještě schválit Světová rada motorsportu FIA, podle odborníků se ale bude jednat jen o formalitu a souhlas se dá očekávat už příští týden.

Nová opatření by měla pomoci s přežitím především malým týmům. Omezený rozpočet by měl také přispět k vyrovnání šancí a větší atraktivitě závodů. Nižší náklady by navíc mohly přilákat do seriálu F1 nové zájemce.

Původně plánovaný maximální rozpočet na příští rok 175 milionů dolarů chtěly menší týmy snížit až na 100 milionů. Elitní trojice Mercedes, Ferrari a Red Bull ale tak razantní škrty odmítala. Ferrari bylo ochotno kývnout jen na omezení zhruba do výše 150 milionů.

Letošní sezona formule 1 ještě kvůli šíření covidu-19 nezačala, úvodních deset závodů už bylo zrušeno nebo odloženo. Pojede se nejdříve 5. července bez diváků v Rakousku. Příjmy šampionátu klesly podle květnové finanční zprávy zveřejněné promotérem Liberty Media oproti prvním třem měsícům loňského roku o 84 procent.