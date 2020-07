Naděje na závody v USA, Brazílii a Mexiku mizí. F1 chystá evropskou náhradu

Důvodem neuskutečnění závodů v USA, Brazílii a Mexiku jsou vysoké počty nakažených koronavirem ve všech třech zemích. Podle původního programu se v texaském Austinu mělo jet 23. října, o týden později v Mexiku a v Sao Paulu v polovině listopadu.

Místo toho do kalendáře, ve které je zatím jen deset Velkých cen, přibude trojice závodů v Evropě. Na Nürburgring by se měla formule po sedmileté pauze vrátit 11. října. Takhle pozdě se na této trati ještě nikdy nejelo a podle BBC by nebylo překvapením, kdyby závod narušil sníh.

O dva týdny později by se mělo závodit v Portimau. Zatímco pro okruh v Algarve by šlo o premiéru ve formuli 1, po Velkou cenu Portugalska by to znamenalo návrat do programu mistrovství světa po 24 letech. Naposledy se jela v roce 1996 v Estorilu.

V Imole by se mělo jet 1. listopadu. Na okruhu pojmenovaném po zakladateli automobilky Ferrari Enzovi Ferrarim a jeho synovi Dinovi se v letech 1981 až 2006 konala Velká cena San Marina. Při závodě v roce 1994 tam zahynul trojnásobný mistr světa Ayrton Senna, při kvalifikaci o den dříve pilot Roland Ratzenberger.

Sezona formule 1 odstartovala po téměř čtyřměsíční přestávce kvůli pandemii koronaviru na začátku července v Rakousku a po potvrzení závodů na Nürburgringu a v Portimau s Imolou se kalendář rozšíří na třináct Velkých cen. Vedení šampionátu doufá, že nakonec se podaří uskutečnit alespoň šestnáct Grand Prix.

V plánu je zakončení sezony dvěma prosincovými závody v Bahrajnu a jedním v Abú Zabí a v listopadu by se mělo jet také dvakrát v Asii. Po odložení dubnového debutu ve formuli by se měla Velké ceny dočkat Hanoj a jedná se i o návratu do Sepangu, kde se závodilo v letech 1999 až 2017.