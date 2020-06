Co fotit, když F1 nezávodí? Fotograf Křenek hledal alternativní „kšefty“

„A samozřejmě tak ani já žádné příjmy nemám,“ přizná Křenek, který je společně s Vladimírem Rysem jedním ze dvou českých fotografů se stálou akreditací v F1.

A je i příkladem toho, jak veškeré světové dění kolem koronaviru vzalo rychlý spád. Ještě v polovině března Křenek kráčel po okruhu Albert Park v australském Melbourne. Tři dny před startem prvního závodu sezony tu nafotil tradiční profilové portréty jezdců.

Přidal záběry z tiskové konference, kde však už Hamilton či Vettel spíš než o šancích na titul mluvili o nesmyslu být tady a závodit, když ve světě denně umírají stovky lidí na virus.

Druhý den, pár hodin před úvodním tréninkem, pak vedení rozhodlo, že je závod zrušen. Pár jezdců už mezitím dokonce z Austrálie „prchlo“, takže to bylo jen logické vyústění. „Pro mě to byl hodně drahý výlet za 50 tisíc korun. Jenom jsem nafotil hlavičky jezdců, což možná budou mé jediné letošní fotky z F1, a letěl domů,“ vypráví.

V Česku pak „nastoupil“ kvůli rodině do dobrovolné 14denní karantény, z dálky sledoval, jak se ruší či překládají další a další závody F1. A rovněž čekal, jestli coby majitel malého „eseróčka“, kde je sám sobě šéfem i zaměstnancem, bude mít nárok na pomoc od státu. Nakonec patřil do skupiny, která směla požádat o příspěvek, a tak otec tří dětí s úsměvem říká: „Máme na jídlo.“

Křenek totiž sice exkluzivně dodává fotografie stáji Mercedes, ale náklady na cesty i ubytování po závodech F1 jdou za ním. Tým mu pak proplácí stejnou částku za každou Velkou cenu. „Takže když se jede v Evropě, vydělávám. Když se závodí v Austrálii, jsem na nule.“

Jakmile se v tuzemsku začala rozvolňovat vládní nařízení, logicky i on hledal alternativní „kšefty“. Někteří zahraniční kolegové z F1 se vrhli na focení virtuálních online závodů. Jenže jak říká, už to není fotografování, ale vyřezávání snímků z počítače a jejich úprava. „To není to, co bych chtěl v životě dělat.“

A tak místo „rajzování“ po okruzích F1 fotil testovací auta, měl v plánu sérii portrétů pro jednu pojišťovnu, než vyrazil na své oblíbené kolo a po těžkém pádu sám sebe vyřadil na šest týdnů z provozu.

Teď je v polovině léčení, a tak by stihl i restart sezony, který je naplánován na 5. července v Rakousku. Jenže Křenek už naznačil, že v jeho letošním archivu možná zůstanou jen ty úvodní portréty z Austrálie. 46letý Čech je sice v F1 etablovaným fotografem a už 25 let objíždí většinu závodů v šampionátu, avšak pro letošek zřejmě skupinu vyvolených opustí.

Mezinárodní automobilová federace FIA chce z preventivních důvodů výrazně omezit počet členů jednotlivých stájí, a tak – zatím neoficiálně – rozhodla, že na závodech bude dohromady jen 16 fotografů. Každá stáj bude mít nárok na jednoho, zbylých šest míst je určených pro velké světové agentury.

Minulý pátek se Křenek z Mercedesu dozvěděl, že je pod čarou. A byť s tím vlastně počítal, přizná: „Psychicky mě to zasáhlo.“

Navíc FIA chce, aby týmy letní měsíce při rozjezdu mistrovství prožily ve společné bublině. Lidé z F1 budou zůstávat uzavření na okruhu, týmy budou společně chodit na obědy, bude výrazně omezen styk s vnějším světem. Tak aby se snížilo riziko nákazy a týmy nebyly paralyzovány karanténou. A byť může na přelomu srpna a září dojít k rozvolnění, Křenek je realista: „Naděje tam hoří, ale asi je zbytečná. Myslím, že to FIA ořízne a nechá těch 16 fotografů do konce sezony.“