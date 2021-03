Byl to okamžik, ke kterému poslední dva tři roky mířil. Ale až od uplynulé neděle je to definitivně zpečetěno. Jméno M. Schumacher je zpět v F1. Po 3 045 dnech, co Michael - jinak sedminásobný mistr světa - dojel v Brazílii poslední závod kariéry, má za sebou svůj debut jeho syn Mick.