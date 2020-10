Pozdě, ale přece. Ferrari v šampionátu F1 stahuje ztrátu na nejlepší

Dalo se to čekat. Rok 2020 začal pro slavný italský tým jak ve špatném snu, horší už to být nemohlo, takže zlepšení bylo nasnadě. A Ferrari se svými zdroji a rozpočtem může v průběhu sezony investovat do auta víc než Racing Point nebo McLaren. Tedy týmy ze středu pole, které v první polovině sezony rudé vozy porážely a na okruhu v Portimau na ně neměly. Tedy alespoň na jeden z nich.



Charles Leclerc potvrdil svou extratřídu. Startoval na středně tvrdých pneumatikách, stejně jako jezdci Mercedesu, ale trápil se víc než oni. Na studených gumách ztratil čtyři příčky. Klouzal po trati a přál si, aby neskončil v únikové zóně.

„V první polovině závodu jsem musel být velmi, velmi opatrný. Bylo to opravdu složité, všichni kolem byli rychlejší. Postupně se však potvrzovalo, že na konci se tahle volba a strategie vyplatí,“ popisoval Leclerc, který minulý rok vyhrával závody a letos byl občas rád, že vůbec dosáhl na bodovanou desítku.

Ferrari představilo v říjnu několik vylepšení na svém voze a v Portimau se konečně potvrdilo, že by mohla fungovat. Na boj s Mercedesem nebo Verstappenem to už letos nevypadá, ale třetí místo v Poháru konstruktérů, které zatím Ferrari uniká, není daleko. Pět Velkých cen před koncem sezony ztrácí stáj z Maranella na třetí Racing Point 33 bodů. O něco líp na tom dnes jsou i McLaren a Renault.

„Čtvrté místo je skvělé a jsem s ním vážně spokojený,“ radoval se Leclerc z pozice, kterou by před rokem považoval za neúspěch. „Největší radost mi dělá naše rychlost, konečně jsem se cítil jako ve skutečném závodním autě. Udělali jsme krok vpřed. Pokud se podívám na své výkony, není to špatná sezona.“



Leclerc však na všechno sám nestačí. Pokud chce Ferrari opravdu zabojovat o třetí pozici mezi týmy, s níž je spojena značná finanční odměna, měl by zabrat i jeho druhý jezdec. Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel se však trápí, na Leclerca ztrácí v každém závodě, v každé kvalifikaci, na každé trati a je pouhým stínem mladíčka, který kdysi dokázal ovládnout závod formule 1 s vozem podceňované stáje Toro Rosso.

V Portugalsku se Vettel opět pohyboval na úplně jiných příčkách než Leclerc a v cíli se musel spokojit s desátým místem. „Nemohu být spokojený se závodem, v kterém získám jeden bod,“ uvedl. „Bohužel se mi nepovedl začátek, ztratil jsem jedno místo a s tímhle autem není jednoduché předjíždět,“ doplnil německý závodník, kterého po sezoně v Maranellu nahradí Carlos Sainz.



Bude Ferrari v roce 2021 zpět mezi lídry? Protože se technická pravidla nemění a do Grand Prix vstoupí týmy s minimálně pozměněnými vozy, není to moc pravděpodobné. Pokud by tedy pohrobci Il Commendatoreho Enza nenašli zázračný lék na technické neduhy. Nakonec, nebylo by to poprvé.