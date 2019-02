Zázračné křídlo? Ztrácíme na Ferrari půl sekundy, uznává šéf Mercedesu

Nedaleko katalánské metropole právě probíhá druhý týden ostře sledovaných testů. Do chvíle, kdy se vozy seřadí v melbournském Albert Parku na startovním roštu a sezona vypukne, zbývají necelé tři týdny.

Není divu, že očekávání fanoušků rostou a chtějí znát první odpovědi na klíčovou otázku: kdo bude královně motorsportu v roce 2019 vládnout?

Zajeté časy po započtení vlivu rozdílných typů pneumatik mluví jasně, v této chvíli je na tom nejlépe scuderia z italského Maranella. „Jsou silní jako medvěd,“ smeká před nimi pilot Renaultu Nico Hülkenberg. „Oni jsou teď favoritem číslo jedna,“ přitaká Helmut Marko, konzultant Red Bullu a muž, který pomáhá rakouské stáji vychovávat jezdce.

„Mají k dobru na Mercedes nejméně půl sekundy na kolo. A podle mě je ten rozdíl ještě větší,“ říká Franz Tost, šéf týmu Toro Rosso. „Musím s ním souhlasit, ztrácíme na Ferrari pět desetin,“ přiznává i Toto Wolff, boss Mercedesu.

Ferrari vděčí za svůj náskok před konkurencí nejspíše více faktorům, nicméně největšímu obdivu se těší jejich originálně řešené přední křídlo. Konstruktéři Ferrari se nejlépe vypořádali s novými technickými předpisy a nachystali křídlo, které má výrazně jinak tvarované klapky než to Mercedesu, dlouholetého hegemona F1.

Funkčnost konceptu potvrzují také výtečné výsledky Alfy Romeo (od roku 2019 pouze pod jménem slavné značky vystupuje Sauber), která rovněž využívá variantu křídla, u něhož jsou klapky ke konci jen lehce sklopené.

„Zdá se, že se Ferrari se svou verzí trefilo. Trvalo by měsíce, než bychom vyvinuli stejné přední křídlo,“ ví Wolff. Na druhý týden testování přivezl německý tým nový monopost s řadou vylepšení, ale patrně klíčový komponent doznal jen drobných úprav. „Nefungovalo by, kdybychom jen okopírovali jejich křídlo a naroubovali ho na náš vůz,“ podotkl Wolff.

Toho musí znepokojovat nejen síla Ferrari, ale také Red Bullu. „Jsme momentálně dvojkou za Ferrari,“ míní Marko a hodnoty nejrychlejších kol z Barcelony jeho slova v zásadě nerozporují.

Podívejte se na video se snímky formulí postříkaných „flow viz“ barvou:



Formule 1 má už pět let šampiona ze stejné stáje – čtyřikrát slavil Lewis Hamilton, jednou Nico Rosberg. Zároveň Mercedes pokaždé získal i Pohár konstruktérů. Přijde letos střídání na obou trůnech?



Ve Ferrari, kde čekají na titul už jedenáct let, jsou zatím všichni nohama na zemi a netlučou se do prsou. „Nevíme, jestli konkurence nejezdí schválně pod svoje možnosti. My zatím také nejezdili úplně naplno,“ tvrdí pilot Charles Leclerc, nová dvojka Sebastiana Vettela.

Jaká je současná rovnováha sil v F1, tak nejspíše v reálných obrysech ukáže až březnová Velká cena Austrálie.