Ferrari chce oslavit jubilejní tisící závod v F1 závodem v Mugellu

„Můžu potvrdit, že o tom diskutujeme,“ řekl Binotto při videokonferenci na okruhu ve Spielbergu, kde se čtyřměsíčním zpožděním kvůli pandemii koronaviru odstartovala nová sezona formule 1. „Doufáme, že se nám povede dostat Grand Prix do Mugella, protože to je skvělý okruh. A kdyby to vyšlo na náš tisící závod, tak by to bylo fantastické,“ dodal.

Sezona měla původně odstartovat v březnu v Austrálii, ale kvůli koronaviru bylo sedm závodů z původních 22 zrušeno, včetně návratu Velké ceny Nizozemska po 35 letech. Další Grand Prix včetně premiérového závodu ve Vietnamu byly odloženy a jejich osud je zatím nejasný.

V kalendáři nyní figuruje pouze osm závodů. Po Velké ceně Rakouska se za týden na okruhu ve Spielbergu pojede Velká cena Štýrska a poprvé v historii formule 1 bude jedna trať v sezoně hostit dva závody. Poté je na programu závod v Maďarsku, dvě Velké ceny v Silverstonu a po jedné Grand Prix ve Španělsku, Belgii a italské Monze, kde by Ferrari mělo odjet 999. závod.

Vedení šampionátu by chtělo ve zkrácené sezoně mít 15 až 19 závodů a jedná kvůli tomu i s představiteli okruhů, které v původním kalendáři nebyly. Vedle Mugella, které ještě Velkou cenu formule 1 nikdy nehostilo, by mohl první Velkou cenu formule 1 od roku 1996 hostit portugalský okruh v Portimau.