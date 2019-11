Hamilton si jede pro šestý titul. Sledujte Velkou cenu USA formule 1

dnes 20:05

Závod začne po horší kvalifikaci na pátém místě, ale i to by mu stačilo. Lewis Hamilton potřebuje k zisku šestého titulu mistra světa formule 1 dokončit Velkou cenu USA nejhůře osmý. A to by pro hvězdu stáje Mercedes neměl být problém.

Sledujeme online Vstoupit do diskuse

Jeho jediným soupeřem v boji o titul je Bottas, ale finský jezdec musí zvítězit, aby naději na celkový triumf udržel. Jistotu bez ohledu na výsledek týmového kolegy dá Hamiltonovi nejhůře osmé místo; pokud by Bottas nevyhrál, nemusí získat ani bod.

Bottas se na pole position postaví popáté v sezoně, ale poprvé od července. V Texasu ukončil šest závodů trvající kvalifikační nadvládu Ferrari, jehož jezdci obsadili druhé a čtvrté místo. Sebastian Vettel za pilotem Mercedesu zaostal o 12 tisícin, Charles Leclerc ztratil desetinu. Třetí byl se ztrátou 67 tisícin Max Verstappen z Red Bullu.