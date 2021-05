Drahé traťové limity. Něco se musí změnit, volají z Red Bullu

Max Verstappen kroužil při Velké ceně Portugalska na druhém místě, bez šance na vítězství, s velkým náskokem před třetím Valtterim Bottasem. Dvě kola před cílem ho tým povolal do boxů, nasadil mu na auto nové pneumatiky a vrátil na dráhu s jasným pokynem: „Zajeď nejrychlejší kolo.“ Bod navíc, který se za něj uděluje, by se v očekávaném boji o mistrovský titul s Lewisem Hamiltonem náramně hodil.



Nizozemec to dokázal. V posledním okruhu překonal Bottasův výkon. Radoval se však jen chvíli. Vedení závodu po přezkoumání videozáznamu jeho čas smazalo. Ve 14. zatáčce nedodržel limity tratě, koly o pár centimetrů vjel za bílou čáru vymezující závodní trať. V rychlosti přes dvě stě kilometrů v hodině.



Trochu to připomíná fotbalový systém VAR. Sporné milimetrové ofsajdy budí často emoce a změny zdánlivě jasných a rozhodnutých situací jsou terčem kritiky nejen ze strany fanoušků, kteří namísto radosti často tápají, zdali jejich emoce nejsou předčasné, nebo by dokonce neměly být opačné.

„Něco se musí změnit. Mohla by se vytvořit pevná hranice dráhy obrubníky, nebo tam můžeme nasypat štěrk. Ten by vás automaticky potrestal, pokud byste vyjeli z dráhy. Přicházíme zbytečně o body,“ stěžoval si před kamerou německé mutace televize Sky Sports sportovní ředitel Red Bullu Helmut Marko.

Marko je často pokládán za mluvku, a tak není divu, že je vzápětí po každém prohlášení obviňován z ublíženosti a hledání výhod pro svůj tým. Ale tady mluví fakta jasně - Verstappen přišel po dodatečném zásahu vedení závodu o nejrychlejší kolo, a tedy o pole position už v sobotní kvalifikaci. Navíc v úvodním závodu sezony v Bahrajnu musel těsně před koncem závodu pustit Lewise Hamiltona do vedení, protože při jeho předjetí ve čtvrté zatáčce neudržel svůj monopost na dráze.

Christian Horner v zázemí své stáje Red Bull

Všechny tři situace byly těsné, všechny byly kontroverzní. V Bahrajnu totiž ve stejném místě právě Hamilton vyjel z trati hned několikrát a žádný trest nepřišel. „A Lando (Norris) předjel Cheka (Péreze) všemi koly mimo trať a nic se nestalo. Voláme pouze po konzistentních rozhodnutích,“ popsal další situaci na dráze v portugalském Portimau šéf Red Bullu Christian Horner.



A Horner, to je jiná šajba než Marko. Vyhýbá se kontroverzím, pro média se vyjadřuje opatrně a nikdy nebýval tím, kdo by se snažil získat nefér výhodu. „Posuzování traťových limitů nám v prvních třech závodech hodně ublížilo. Brutálně. Přišli jsme o vítězství v Bahrajnu, o sobotní pole position a naposledy o nejrychlejší kolo. Celé je to velmi frustrující,“ smutnil úspěšný manažer.

Je pravda, že se něco musí změnit. A ne proto, že by postihy směřovaly více na tým Red Bull. Takové posuzování je frustrující nejen pro závodníky, ale také pro diváky. V sobotní kvalifikaci vědí, že jakákoliv radost z čehokoliv by byla předčasná, protože jejich oblíbenec může kdykoliv přijít o čas, který svítí na tabuli. V závodě poté netuší, zdali bude předjížděcí manévr platit, nebo jeho favorit šlápne na brzdy a potupně popustí pozici svému soupeři. Traťové limity jsou v podstatě virtuální, platí jen někdy a někde, tedy jen v některých zatáčkách, které vedení závodu určí.



Závodní ředitel FIA Michael Masi, který převzal otěže po legendárním šéfovi velkých cen Charliem Whitingovi, měl za úkol udělat v posuzování kontroverzních momentů Grand Prix pořádek a více zapojit moderní technologie. Zatím to však vypadá na odklon od skutečného závodění. „Pravidla měnit nebudeme, s výsledky změn jsme spokojeni,“ odpovídal všem kritikům po Bahrajnu.

Změní nyní názor?