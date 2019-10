Hnusná trofej, otravná selfie. Vettel nesl těžce novinky na pódiu F1

V Mexiku mívají tradičně nejsilnější vozy Red Bull nebo Ferrari a mistrovský Mercedes bývá kvůli řidšímu vzduchu v problémech. To platilo i letos. Nicméně díky povedené strategii a chybám soupeřů se zde ze svého druhého triumfu radoval Lewis Hamilton.



Na stupně vítězů ho doprovodil týmový kolega Valtteri Bottas, který stále drží titěrnou šanci na letošní titul a Sebastian Vettel. Ten už nedrží nic, ale při vyhlašování nejlepších mužů dne dostal do ruky vítěznou trofej inspirovanou designem hlavního sponzora závodů formule 1, pivovaru Heineken. Zelený pohár ho ani trochu nenadchl.

„Je to ostuda. Odjedeme parádní závod do kterého dáme tolik úsilí a potom dostaneme do ruky takovou hnusnou trofej,“ neskrýval své rozpaky. „Chápu, že Heineken je důležitý sponzor, ale vidíme to napsané všude tady okolo. Jako trofej by bylo mnohem lepší něco hezkého, tradičního mexického,“ pokračoval v kritice sponzorského poháru.

A to nebylo všechno, co bývalého mistra světa rozhodilo. V průběhu vyhlašování vpustili organizátoři na pódium chlápka v černé kombinéze a bílé přilbě se selfie tyčí, který se začal společně s jezdci fotit. Chtěl i snímek s Vettelem, jenže to si naběhl. Organizátoři asi nečekali, že ne všichni piloti milují takové taškařice.

„Selfie guy“ na pódiu při vyhlašování vítězů Velké ceny Mexika F1 Sebastiana Vettela nepotěšil.

„Nejsem celkově fanoušek selfie a ten kluk s tyčí se snažil udělat se mnou fotku. Odstrčil jsem ho, nemám to rád,“ přiznal Vettel, kterého ve zbývajících třech závodech čeká boj o konečnou třetí pozici v mistrovství světa.



Ale to nebyly jediné novinky. Vítěz závodu Lewis Hamilton byl na pódium vyzvednut plošinou i se svým vozem. Sice to nebylo Ferrari, ale to Vettelovi nevadilo. „To bylo skvělé, pěkný nápad jak ještě více upoutat pozornost všech tribun. Auto na pódiu mě potěšilo, asi se to nehodí všude, ale tady ano Celková atmosféra byla úžasná. Nebýt tam taková trofej a „sefie guy“, bylo by to dokonalé,“ zakončil Sebastian Vettel, který tak i v Mexiku potvrdil pověst věčného stěžovatele.