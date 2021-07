Nebezpečné a bezohledné. Hamilton měl dostat zákaz startu, soptí v Red Bullu

Podle vedení Red Bullu si úřadující šampion formule 1 počínal při střetu s Verstappenem v úvodu závodu nebezpečně a zasloužil si po kolizi, při níž nasměroval svého rivala do bariér, vyšší trest než desetivteřinovou penalizaci. Nizozemský pilot skončil v nemocnici s podezřením na otřes mozku a po Hamiltonově vítězství se jeho náskok v čele MS ztenčil z 33 bodů na osm.



„Naším dnešním největším výsledkem je, že Max není zraněný. Doufám, že je Lewis se sebou spokojený. Tohle je jeho prázdné vítězství,“ prohlásil pro Sky Sports šéf týmu Christian Horner. „Max měl nehodu, při níž absolvoval přetížení 51 G. Hamilton by tyhle manévry neměl dělat. Je to nepřijatelné,“ doplnil.



Ke kontroverzní srážce dvou aktuálně nejlepších pilotů šampionátu došlo hned v úvodním kole. Po sérii tvrdých soubojů narazil Hamilton v zatáčce Copse levým předním kolem do Verstappenova pravého zadního, ten pak ve vysoké rychlosti vrazil do bariéry a závod byl přerušen.

Ač se pak Hamilton hájil, že mu Verstappen nenechal dostatek místa, Horner s ním nesouhlasil. „Najet takhle do vnitřku zatáčky jako je Copse, to prostě nemůžete udělat. Nebyl nijak vepředu, a proto pak následoval kontakt. Lewis má zkušeností víc než dost, aby věděl, že je to nepřijatelné. Jsem velmi zklamaný, že jezdec jeho kalibru udělal něco takového,“ uvedl Horner a když dostal otázku i na výši trestu pro Hamiltona v podobě desetivteřinové penalizace, jen pokrčil rameny: „Nebylo to moc, co?“



Mnohem dál zašel konzultant týmu Helmut Marko, který si přál, aby britský jezdec dostal trest zákazu startu. „V normálním sportovním řádu tohle nemůžete dělat. Nevím, jaký je maximální možný trest, ale tohle nebezpečné a bezohledné chování by se mělo potrestat zákazem nebo něčím takovým,“ prohlásil Marko, jehož rozohnily i komentáře zástupců Mercedesu, podle nichž měl být na vině z nehody právě Verstappen.

„Pokud si tohle myslí, tak jsou slepí. Opakované záběry to ukázaly jasně. Hamilton prostě najel levým předním kolem do našeho pravého zadního a poslal Verstappena z tratě,“ prohlásil Marko.

Podle závodníkova otce Jose Verstappena si třiadvacetiletý jezdec stěžoval při odjezdu do nemocnice na točení hlavy a bolest ramene. Při vyšetření by měl absolvovat i CT, které by mělo vyloučit otřes mozku. „Byl velmi otřesený, ale zároveň zůstal celou dobu při vědomí. To, že jel do nemocnice, bylo z preventivních důvodů. Díky bohu, že je v pořádku,“ dodal Horner.