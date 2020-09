Formule 1 už zase slyší: Jsi nudná. Co potřebuje k proměně?

Když minulou neděli skončil závod v belgickém Spa, Max Verstappen, třetí v pořadí, jen smutně a zároveň smířlivě konstatoval, že na dráze nic výjimečného nezažil. Že jel svou vlastní Velkou cenu a pouze šetřil pneumatiky.

Nic víc, nic míň.

I Lewis Hamilton, který - jak už je v posledních letech zvykem - vyhrál stylem start-cíl, upřímně řekl: „Souhlasím s Maxem. V dnešní době platí, že moc chyb nedělám. Podobně jsou na tom i mí soupeři. Jsme velmi vyrovnaní, předjíždění je složité a náročné, takže si dokážu představit, že pro lidi u obrazovek to není příliš vzrušující a zábavné.“

Zavzpomínal na teenagerovské období, kdy s tátou pravidelně v neděli po obědě usedali k televizi a viděli one-man show v podání Michaela Schumachera. „Jako fanoušek jsem vyrůstal v době jeho dominance a moc dobře vím, jaké je to sledovat takové závody. I já bych si přál zajímavější průběh, protože všichni si přece přejeme víc soubojů na trati. Věřím, že další Velké ceny už budou atraktivnější.“

Jenže popravdě jsou to jen poletující prázdná slova. Mercedes a Hamilton dominují. Za posledních sedm sezon, kdy se německá automobilka dostala v F1 na vrchol, vyhrála 95 závodů ze 128. Čistě statisticky jde o tři čtvrtiny všech klání.

Pro srovnání - schumacherovské Ferrari na začátku milénia vyhrálo v pěti mistrovských sezonách 56 z 84 Velkých cen, což jsou „jen“ dvě třetiny. Nadvláda Mercedesu je tak silnější, delší a příští víkend - po dvou italských zastávkách v Monze a Mugellu - může Lewis Hamilton docílit 91 výher, a vyrovnat tak Schumacherův rekord.

„Vím velmi dobře, že většina příznivců asi není nadšená z pohledu na vítězící Mercedes. Ale věřím, že lidi chápou situaci. Není to vina nás jezdců. My jsme na konci procesu a děláme vždy vše pro to, abychom ze sebe dostali to nejlepší. Ovlivnit současnou situaci mohou jenom designéři aut a tvůrci pravidel,“ uvedl Hamilton.

Co ale s tím? K větší vyrovnanosti má od nové sezony přispět zavedení rozpočtového stropu. Ten bude činit 145 milionů dolarů, zhruba o 30 méně než letos, a do roku 2023 klesne ještě o dalších deset. To má zmírnit čím dál více se rozevírající nůžky mezi bohatými a chudými týmy, rovněž si vedení F1 slibuje, že přibudou nové stáje.

Ještě zásadnější má být rok 2022 a nová technická pravidla. Ta už v minulosti v F1 způsobila revoluci. „Věřím, že od roku 2022 to bude s novými typy aut úchvatnější závodění. A kdo by nechtěl vidět vyrovnanější závody?“ ptá se Hamilton.

K roku 2022 se nedávno v rozhovoru pro iDNES.cz upínal i Emerson Fittipaldi, dvojnásobný mistr světa ze 70. let. „I pro mě je někdy ubíjející současnou F1 sledovat - není moc předjíždění, rozestupy jsou velké. A když se na to podívám pohledem generace syna Emma, musím říct: Ano, je nudná. Závody jsou příliš dlouhé, protože dnes se vše děje rychle. S tím musí F1 něco dělat, protože svět i lidé se mění.“

V této odpovědi je naznačena další z plastických operací, kterou F1 pro svou atraktivitu musí podstoupit. Až dvouhodinové závodění je dnes už příliš, k zamyšlení jsou dvě klání za víkend i změna formátu kvalifikace.

Bez zásadní proměny se zprávy o tom, že F1 nudí, budou vracet jako ty o pomrzlém ovoci.