Nejvíce emocí vzbudil v seriálu Drive to Survive jeden z loňských dílů, v němž Romain Grosjean po havárii uniká z plamenů. | foto: Reuters

Volný překlad názvu „Drive to Survive“ by mohl znít: „Řiď, abys přežil.“ A s dávkou nadsázky se dá říct, že F1 i díky této dokumentární sérii vskutku míří k přežití. Šampionát má za sebou tři roky s Netflixem za zády, teď započal čtvrtý a je zřejmé, že si cestu k formulovým závodům našlo do té doby nepolíbené publikum. Nebo se vrátili ke sledování ti, kteří na F1 dávno zanevřeli, neboť si ji zaškatulkovali jako neutuchající nudu.