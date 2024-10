Ford na jihu Čech testuje vůz před blížící se Středoevropskou rallye

Spadané listí, v zatáčkách vytahané bláto, mokrý asfalt, teplota okolo deseti stupňů a drobný déšť. Typické podzimní Novohradské hory. Klidné odpařující se lesy ale za chvíli prořízne ostrý zvuk vytočeného motoru. Hluk se zesiluje a rychle přibližuje. Na úzký asfalt se z zablácené lesní cesty vřítí rallyeový speciál Ford Puma.

Ani zhoršené podmínky nedonutí jezdce ubrat. Naopak. V zatáčce ještě přidá, auto se hrne chviličku smykem, na horizontu se na pár setin vteřin odlepí od země a mizí zase v dalším lese. Podívaná pro několik diváků na pár sekund, závodní auto je už zase jen slyšet daleko v lese.

U Malont na Českokrumlovsku v pátek i celou sobotu testoval před nadcházejícím podnikem světového šampionátu Středoevropskou rallye tým M Sport Ford svou závodní pumu. Speciál Ford Puma Rally1 Hybrid tu v sobotu pilotoval Nizozemec Grégoire Munster, kterého navigoval Belgičan Louis Louka.

Servisní zázemí našel tým ze světové špičky na statku u bývalé osady Janova Ves, odkud se posádka vydávala na testovací téměř šestikilometrovou trasu směrem na osadu Bukovsko. Tedy tam, kde se na jaře jezdí český šampionát při Rallye Český Krumlov. Většinou si jezdec v ostrém tempu projel traŤ dvakrát, pak zase zamířil do servisu.

„Měli jsme tu hned tři odlišné sekce. V té první byly spíše široké cesty s katy (ostrý průjezd vnitřkem zatáčky), druhá část byla zase hodně rovná a tím pádem i rychlá a ta poslední pak hodně technická s řadou horizontů. Byly to tedy kvalitní testy, ale těžké to nebylo, máte tu hezké cesty,“ přiblížil v jedné z přestávek pilot Munster.

Ani počasí ho příliš nepřekvapilo, přesně takové totiž on a jeho tým potřeboval. „Myslím si, že počasí je opravdu dobré, protože na následující Středoevropské rallye také očekáváme déšť, a proto je dobré si to zkusit. Pojedu ji poprvé v autě kategorie WRC, tak doufám, že to bude jenom dobré,“ dodal s úsměvem Nizozemský závodník, který už v České republice startoval dvakrát na Barum rallye.

V následujícím týdnu budou testy na silničkách na Českokrumlovsku pokračovat. Přijede i tým Hyundai s lídrem světového šampionátu Thierry Neuvillem a pak také týmy z kategorie WRC2.

Středoevropská rallye patřící do mistrovství světa se pak pojede od 17. do 20. října. Ve čtvrtek 17. se bude startovat a závodit v Praze (RZ 1 Chuchle) a pak večer v západní části Šumavy (RZ 2 Klatovy). V pátek 18. října je pak na programu hned šest erzet na území Česka. Klatovy (RZ 3,6), Strašín (RZ 4,7) a jediný jihočeský test Šumavské Hoštice (RZ 5,8).

Pak se rallye přesouvá do Německa a Rakouska.