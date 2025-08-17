Salač se ve Spielbergu probil dopředu, i tak skončil mimo desítku

Salač startoval na Red Bull Ringu až z šesté řady kvůli nevydařené kvalifikaci, v níž vinou technických problémů svého stroje nenavázal na rychlé časy z tří tréninků, v nichž byl první, pátý a sedmý. V průběhu závodu se pohyboval kolem posledního bodovaného patnáctého místa a také díky výpadkům soupeřů se posunul k elitní desítce.
„Cítím se hrozně, je mi líto, jak jsem dojel. Tenhle víkend jsem měl na mnohem víc. Startoval jsem jako osmnáctý a zapletl jsem se hned v prvním kole do nějakých incidentů, a jakmile se to poté rozjelo, už jsem nebyl schopný předjíždět. Měl jsem stejný problém jako v Brně, to znamená když jsem zabrzdil trošku později a odlehčil zadní kolo, tak to ‚slajdovalo‘ tak, že jsem nebyl schopen zatočit,“ řekl Salač televizní stanici Nova Sport.
„Nemám úplně slov, vím, že jsem měl na víc. Tenhle víkend to nebylo úplně mojí vinou, já jsem ze sebe vydal všechno. Úplně mi to nepomůže ve věcech, co řešíme ohledně příštího roku, ale už to tak je...“ dodal jediný český účastník mistrovství světa, jenž s největší pravděpodobností letos po dvou letech skončí v týmu Elf Marc VDS a hledá si nové angažmá.
Moreira zvítězil o 2,375 sekundy před Španělem Danielem Holgadem, třetí byl navzdory průjezdu trestným dlouhým kolem Ital Celestino Vietti. Salač na nejrychlejšího ztratil 13,463 sekundy.
Závod kvůli technickým problémům nedokončil lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, druhý muž průběžného pořadí Arón Canet však výpadku svého krajana příliš nevyužil. Skončil o jedno místo před Salačem a na Gonzáleze ztrácí 19 bodů. Salač klesl o jedno místo na 13. pozici.
Velká cena Rakouska
závod MS silničních motocyklů ve Spielbergu
Moto3: 1. Piqueras (Šp./KTM) 33:36,516, 2. Jamanaka (Jap./KTM) -0,096, 3. Muňoz -0,171, 4. Quiles -0,250, 5. Rueda (všichni Šp./KTM) -0,541, 6. Furusato (Jap./Honda) -0,625
Průběžné pořadí MS (po 13 z 22 závodů): 1. Rueda 239, 2. Piqueras 168, 3. Muňoz 139, 4. Quiles 139, 5. Carpe (Šp./KTM) 139, 6. Kelso (Austr./KTM) 115
Moto2: 1. Moreira (Braz./Kalex) 36:05,205, 2. Holgado (Šp./Kalex) -2,375, 3. Vietti (It./Boscoscuro) -5,351, 4. Arenas (Šp./Kalex) -5,817, 5. Arbolino (It./Boscoscuro) -6,448, 6. Ortolá (Šp./Boscoscuro) -7,449, ...11. Salač (ČR/Boscoscuro) -13,463
Průběžné pořadí MS (po 13 z 22 závodů): 1. González 188, 2. Canet (oba Šp./Kalex) 169, 3. Moreira 153, 4. Baltus (Belg./Kalex) 143, 5. Dixon (Brit./Boscoscuro) 119, 6. Vietti 106, ...13. Salač 71
14:00 MotoGP