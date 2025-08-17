Salač se ve Spielbergu probil dopředu, i tak skončil mimo desítku

Autor: ,
  13:36
Český motocyklový závodník Filip Salač se ve Velké ceně Rakouska Moto2 propracoval po startu z 18. pozice na konečné 11. místo. Druhé vítězství v sezoně a kariéře si připsal Brazilec Diogo Moreira.

Filip Salač na tréninku před Velkou cenou v Brně. | foto: ČTK

Salač startoval na Red Bull Ringu až z šesté řady kvůli nevydařené kvalifikaci, v níž vinou technických problémů svého stroje nenavázal na rychlé časy z tří tréninků, v nichž byl první, pátý a sedmý. V průběhu závodu se pohyboval kolem posledního bodovaného patnáctého místa a také díky výpadkům soupeřů se posunul k elitní desítce.

„Cítím se hrozně, je mi líto, jak jsem dojel. Tenhle víkend jsem měl na mnohem víc. Startoval jsem jako osmnáctý a zapletl jsem se hned v prvním kole do nějakých incidentů, a jakmile se to poté rozjelo, už jsem nebyl schopný předjíždět. Měl jsem stejný problém jako v Brně, to znamená když jsem zabrzdil trošku později a odlehčil zadní kolo, tak to ‚slajdovalo‘ tak, že jsem nebyl schopen zatočit,“ řekl Salač televizní stanici Nova Sport.

„Nemám úplně slov, vím, že jsem měl na víc. Tenhle víkend to nebylo úplně mojí vinou, já jsem ze sebe vydal všechno. Úplně mi to nepomůže ve věcech, co řešíme ohledně příštího roku, ale už to tak je...“ dodal jediný český účastník mistrovství světa, jenž s největší pravděpodobností letos po dvou letech skončí v týmu Elf Marc VDS a hledá si nové angažmá.

Moreira zvítězil o 2,375 sekundy před Španělem Danielem Holgadem, třetí byl navzdory průjezdu trestným dlouhým kolem Ital Celestino Vietti. Salač na nejrychlejšího ztratil 13,463 sekundy.

Závod kvůli technickým problémům nedokončil lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, druhý muž průběžného pořadí Arón Canet však výpadku svého krajana příliš nevyužil. Skončil o jedno místo před Salačem a na Gonzáleze ztrácí 19 bodů. Salač klesl o jedno místo na 13. pozici.

Velká cena Rakouska

závod MS silničních motocyklů ve Spielbergu

Moto3: 1. Piqueras (Šp./KTM) 33:36,516, 2. Jamanaka (Jap./KTM) -0,096, 3. Muňoz -0,171, 4. Quiles -0,250, 5. Rueda (všichni Šp./KTM) -0,541, 6. Furusato (Jap./Honda) -0,625

Průběžné pořadí MS (po 13 z 22 závodů): 1. Rueda 239, 2. Piqueras 168, 3. Muňoz 139, 4. Quiles 139, 5. Carpe (Šp./KTM) 139, 6. Kelso (Austr./KTM) 115

Moto2: 1. Moreira (Braz./Kalex) 36:05,205, 2. Holgado (Šp./Kalex) -2,375, 3. Vietti (It./Boscoscuro) -5,351, 4. Arenas (Šp./Kalex) -5,817, 5. Arbolino (It./Boscoscuro) -6,448, 6. Ortolá (Šp./Boscoscuro) -7,449, ...11. Salač (ČR/Boscoscuro) -13,463

Průběžné pořadí MS (po 13 z 22 závodů): 1. González 188, 2. Canet (oba Šp./Kalex) 169, 3. Moreira 153, 4. Baltus (Belg./Kalex) 143, 5. Dixon (Brit./Boscoscuro) 119, 6. Vietti 106, ...13. Salač 71

14:00 MotoGP

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ostrava B vs. ChrudimFotbal - 6. kolo - 17. 8. 2025:Ostrava B vs. Chrudim //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.60
  • 3.80
  • 2.30
Karviná vs. BohemiansFotbal - 5. kolo - 17. 8. 2025:Karviná vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
17. 8. 15:00
  • 1.97
  • 3.57
  • 3.60
Nottingham vs. BrentfordFotbal - 1. kolo - 17. 8. 2025:Nottingham vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
17. 8. 15:00
  • 1.93
  • 3.58
  • 4.30
Chelsea vs. Crystal PalaceFotbal - 1. kolo - 17. 8. 2025:Chelsea vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
17. 8. 15:00
  • 1.85
  • 3.82
  • 4.43
Brest vs. LilleFotbal - 1. kolo - 17. 8. 2025:Brest vs. Lille //www.idnes.cz/sport
17. 8. 15:00
  • 2.62
  • 3.23
  • 2.98
Polanka n/O vs. VsetínFotbal - 3. kolo - 17. 8. 2025:Polanka n/O vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
17. 8. 16:30
  • 2.87
  • 3.57
  • 1.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

ONLINE: Karviná - Bohemians, domácí chtějí potvrdit povedený start

Sledujeme online

Karvinští fotbalisté se drží v závěsu za špičkou ligové tabulky. Potvrdit povedený ligový start se třemi výhrami ze čtyř zápasů se pokusí v pátém kole doma proti Bohemians. Utkání sledujte od 15...

17. srpna 2025  14:23

ONLINE: Chelsea hostí Crystal Palace, hraje i Nottingham. Večer šlágr United - Arsenal

Sledujeme online

Do nové sezony fotbalové Premier League vstupují i fotbalisté Chelsea, kteří v prvním kole hostí v londýnském souboji Crystal Palace. V akci je také Nottingham proti Brentfordu. Obě utkání sledujte v...

17. srpna 2025  14:19

Salač se ve Spielbergu probil dopředu, i tak skončil mimo desítku

Český motocyklový závodník Filip Salač se ve Velké ceně Rakouska Moto2 propracoval po startu z 18. pozice na konečné 11. místo. Druhé vítězství v sezoně a kariéře si připsal Brazilec Diogo Moreira.

17. srpna 2025  13:36

Velmoc v motosurfingu. Záhorský a Matoušková pozlatili závěr Světových her

Česká výprava se na závěr Světových her neolympijských sportů v Číně dočkala tři zlatých medailí zásluhou Lukáše Záhorského a Elišky Matouškové v motosurfingu, který měl na této akci premiéru....

17. srpna 2025  11:39,  aktualizováno  12:49

Necid poslal Slavii do vedení, po otočce ale bere tři body Příbram

Fotbalisté Příbrami vyhráli v jediném nedělním dopoledním utkání šestého kola druhé ligy na hřišti rezervy pražské Slavie 2:1. Nováček tak po čtyřech prohrách zaznamenal druhé vítězství a v tabulce...

17. srpna 2025  12:40

Kdepak to jsme? Přestavba turnaje za pět a půl miliardy přivádí tenisty k úžasu

Premium

Všechny velkorysé změny patrně oslnily tenistku Arynu Sabalenkovou tak mocně, že vůbec nezmerčila tu možná nejviditelnější novinku. Nejen ženská světová jednička si po příjezdu do areálu, v němž se...

17. srpna 2025

Zákrok Chaloupka? Nemohlo to mít jiné řešení než červenou, nechápal kouč Kozel

Fotbalisté Jablonce sebrali v úvodu sezony body všem týmům z české top trojky. Po remízách se Spartou a Plzní hráli 1:1 i se Slavií. A sahali dokonce po výhře, tu jim však vzal v čase 90:00 Douděra....

17. srpna 2025  11:30

Krásné české trefy v MLS. Povedená zakončení z vápna vyšvihli Bucha i Ostrák

Čeští fotbalisté Pavel Bucha a Tomáš Ostrák se v sobotních utkáních MLS zapsali mezi střelce, navíc přidali i asistenci. Bývalý plzeňský záložník Bucha pomohl Cincinnati k výhře 3:2 v Portlandu,...

17. srpna 2025  10:25

Po Plzni dvě plzně. Tři body jsou nadplán, ale žádnou euforii necítíme, říká Holoubek

Ošíval se, když během tiskovky zaslechl slovíčko euforie. „Prosím, nic takového! Nemůžeme tady žít z jednoho dobrého výsledku a výkonu. Naopak je třeba pracovat, pracovat, pracovat,“ zdůraznil David...

17. srpna 2025

Cincinnati bude hostit další bitvu králů. V semifinále uspěli Alcaraz i Sinner

Světová jednička Ital Jannik Sinner si na tenisovém turnaji Masters v Cincinnati poradil s francouzskou senzací Terencem Atmanem a po výhře 7:6, 6:2 postoupil do finále. O 21. titul si v generálce na...

17. srpna 2025  9:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Heli, moto 1, 2 a 3 a radiodeštník. Jak se rodí televizní přenos z Czech Tour

„Moto 2 nahoru. Heli za 3, 2, 1… Heli nahoru. Ukažte mi, jak je peloton daleko. Krása, díky. A moto 1 nahoru.“ Během toho, co televizní diváci sledují při cyklistických závodech na obrazovce jeden...

17. srpna 2025  9:40

Povedená generálka. Volejbalistky v poslední přípravě před MS porazily Koreu

Českým volejbalistkám vyšla generálka na mistrovství světa, které začne v pátek v Thajsku. Na turnaji v Čindžu porazily domácí Koreu 3:0 po setech 25:18, 25:22 a 25:21. Z pěti přípravných utkání...

17. srpna 2025  8:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.