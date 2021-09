Tänak bude ve Finsku útočit na třetí výhru v řadě, Ogier hájí vedení v MS

„Finská rallye je jednou ze soutěží, které miluji. V tomto ročním období to může být trochu jiná výzva a asi to bude obtížnější, než na co jsme zvyklí,“ uvedl Ogier s odkazem na změnu termínu soutěže.



V minulých letech se ve Finsku jezdilo v létě, ale letos se organizátoři rozhodli termín posunout, aby se mohl jubilejní 70. ročník rallye uskutečnit i s diváky. Obávali se totiž, že by soutěž mohla být stejně jako před rokem kvůli pandemii koronaviru zrušena.

Ogier věří, že se bude moct spolehnout na svůj vůz, Toyota Yaris WRC byla vyvíjena ve Finsku. Navíc jezdci japonské automobilky ovládli poslední tři ročníky rallye. „Čeká nás tvrdá konkurence, i v podobě týmových kolegů. V šampionátu ještě není nic rozhodnuté, takže uvidíme, jak to dopadne,“ řekl sedmatřicetiletý jezdec, který ve Finsku vyhrál jen v roce 2013.

Tänak ovládl rallye v letech 2018 a 2019, dobře si však uvědomuje, že tentokrát budou odlišné podmínky. „Velká část tratí bude nová, takže si musíme dát velký pozor na přesný rozpis při seznamovacích jízdách,“ uvedl estonský jezdec, který hájí barvy továrního týmu Hyundai. S ohledem na posun termínu se připravuje i na možnost, že by se ráno na tratích mohl objevit led.

Své zastoupení bude mít ve Finsku i český motorsport. S vozy kategorie R5 jsou přihlášeni Martin Prokop a Martin Vlček, kterého čeká premiéra v MS. „Po mnoha letech, kdy jsem tady nejel, byl test docela šok. Úplně jsem zapomněl, jak rychle se tady jede. Ale na druhou stranu je to parádní svezení a skvělý zážitek,“ řekl Prokop. Ve Finsku startoval již jedenáctkrát, naposledy ale v roce 2015. „Snad jsem si na něco vzpomněl. Auto máme super nastavené a uvidíme, jak se nám to podaří prodat v závodě,“ uvedl.

Rallye odstartuje v pátek odpoledne, na posádky čeká 19 rychlostních zkoušek o celkové délce 287 km.