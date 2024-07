Neuville bude ve Finské rallye hájit vedení v MS, vítězství obhajuje Evans

„Finsko je náročná, ale také zábavná rallye. Základem úspěchu je mít auto, kterému můžete věřit. Potřebujete přilnavost a trakci v pomalejších úzkých úsecích, ale také dobrou stabilitu v rychlých úsecích,“ uvedl Neuville před nejrychlejší rallye v šampionátu. „Když se zde dostanete na stupně vítězů, tak vám to zvedne sebevědomí, ale rallye je každoročně náročná,“ podotkl šestatřicetiletý Belgičan, který loni dojel druhý.

Brit Evans loni porazil Neuvilla o 39 sekund a navázal na triumf z roku 2021. Nyní se bude opět snažit zvýšit svou šanci na zisk titulu, na belgického lídra MS ztrácí 13 bodů.

„Finská rallye je pro mě vždy vrcholem sezony a bude to důležitý týden pro tým i pro šampionát. V minulosti jsme tam byli silní a věřím, že po vydařeném testování budeme i letos,“ řekl Evans.

Tovární tým Toyoty na start stejně jako v předešlé Lotyšské rallye nasadí osminásobného světového šampiona Sébastiena Loeba z Francie a obhájce titulu Kalleho Rovanperu z Finska, kteří startují jen ve vybraných soutěžích.

„Finská rallye je každoročně mimořádnou událostí. Samozřejmě je to naše domácí rallye a jedna z nejhezčích akcí, na které je spousta fanoušků i s rodinou. Ještě se mi tady nepodařilo vyhrát, ale nechci na to extra myslet. Chci k rallye přistupovat jako ke každé jiné a pokusit se předvést to nejlepší,“ řekl Rovanperä, jehož maximem ve Finsku je druhé místo z roku 2022.

Na startu bude i zástupce českého motorsportu. O body do kategorií WRC2 a WRC2 Challenger bude bojovat Martin Prokop.

Pořadatelé pro posádky připravili trať s 20 rychlostními zkouškami o celkové délce 306 km.