Rovanperä vykročil k prvnímu domácímu vítězství, průběžně vede Finskou rallye

Až 250 milionů za Šulce. Lyon se na přestupu dohodl s Plzní, píší ve Francii

Nejlepší hráč fotbalové ligy odchází, Pavel Šulc přestupuje do Lyonu. Jako čerstvou novinku to napsal L’Équipe. „Všestranný český ofenzivní záložník z Viktorie Plzeň by se měl v nejbližších dnech...