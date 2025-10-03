V sobotní kvalifikaci bude jediný český účastník šampionátu nejprve usilovat o jedno ze čtyř postupových míst do druhé části bojů o pozice na startovním roštu. Před nedělní Velkou cenou Indonésie patří třiadvacetiletému Salačovi 14. místo v celkové klasifikaci. V sezoně vybojoval devět umístění v první desítce, ale v posledních třech závodech a od těžkého pádu na začátku září v Barceloně se mu to nepodařilo.
Salač i v Indonésii pojede už první část kvalifikace Moto2
KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny
Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...
Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa
Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...
Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko
Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...
Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez
Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...
Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal
Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...
Sparta se v poháru představí v Brně proti Artisu, Slavia ve Zlíně. Plzeň má Nové Sady
Sparťanští fotbalisté, finalisté posledního ročníku, se o postup do čtvrtfinále domácího poháru utkají v Brně s druholigovým Artisem. Úřadující ligoví mistři slávisté se představí ve Zlíně. Divizní...
Tichý mladík šokuje svět. Jílek už má jasno, co chce: Olympijskou medaili
Snad aby si někdo nemyslel, že loňský průlomový rok byla náhoda, dal o sobě rychlobruslař Metoděj Jílek vědět hned na prahu olympijské sezony. A pořádně hlasitě. V polovině září překonal v...
Stejně jako před týdnem v Japonsku absolvuje český motocyklový jezdec Filip Salač také v Indonésii už první část kvalifikace. V tréninku v Mandalice obsadil mezi 28 účastníky třídy Moto2 až 21....
Motor si brousí dánský klenot. Olesena chceme udržet, hlásí manažer Novotný
Jediný dánský hokejista v české extralize si libuje na čele tabulky produktivity. Stejně jako Motor v extraligovém pořadí. Nick Olesen je symbolem trochu nečekané budějovické jízdy v úvodu sezony....
Ještě jsem tady, zdůraznil sparťan Sadílek. Zazářil a přitom nečekal, že bude v sestavě
Bylo na něm vidět, jak je šťastný. Jeho oči jakoby říkaly: „Jo, tohle jsem potřeboval.“ Sparťanský fotbalista Lukáš Sadílek se zaskvěl v pohárovém utkání proti Shamrocku Rovers (4:1), byl u tří gólů...
Plážové volejbalistky Svozilová a Štochlová jsou v Mexiku v osmifinále
Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou na beachvolejbalovém turnaji Pro Tour kategorie Challenge ve Veracruz postoupily do osmifinále. Předkolo play off čeká v Mexiku zbývající dva české ženské...
Skvělý závod kajakářů. Krejčí na MS ve slalomu získal stříbro, Prskavec bronz
Čeští kajakáři získali na mistrovství světa ve vodním slalomu dvě medaile. Jakub Krejčí byl v Penrithu stříbrný, olympijský vítěz z Tokia 2021 Jiří Prskavec o sedm setin za ním bronzový. Předčil je...
Jak se zabydluje Beran: Tlak kvůli cenovce nevnímám, asi budu muset víc střílet
Od našeho zpravodaje v Itálii Jeho přestupem vyslali lize jasný vzkaz. Máme peníze a nebojíme se nakupovat. Fotbalová Sigma si pořídila šikovného záložníka Michala Berana za bezmála 75 milionů korun, čímž setsakramentsky...
Palát dal rozdílový gól New Jersey, Vaněček vychytal Utahu první výhru
Hokejový útočník Ondřej Palát zařídil rozdílovou trefou z 43. minuty výhru New Jersey 3:1 v přípravném zápase NHL proti Rangers. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou a stejné ocenění si v daný...
Slalomářka Zwoliňská získala na MS zlatý double, ovládla i závod kajakářek
Polka Klaudia Zwoliňská získala na mistrovství světa ve vodním slalomu zlatý double. Po čtvrtečním závodě kanoistek ovládla i dnešní kategorii kajakářek. České kajakářky Gabriela Satková a Antonie...
Valenta pomohl Plzni k výhře a pak sledoval mobil. Čekáme miminko, hlásil
Měl radost z výsledku i z povedeného zápasu. Ale hned po něm záložník plzeňských fotbalistů Matěj Valenta ladil mobilní telefon a netrpělivě čekal na zprávy z porodnice. „V nejbližších hodinách...
Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás
Nervovat se tentokrát nemusel. Už během zápasu se na lavičce párkrát pousmál, pak si naplno užil děkovačku a pod kotlem v euforii švihal rukama. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, má za sebou...