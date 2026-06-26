Usadil se mezi nejlepšími? Salač zajel v tréninku Moto2 v Assenu devátý čas

Salač v Nizozemsku startuje povzbuzen medailovými výsledky z předchozích dvou závodů a také čerstvým podpisem nové smlouvy s týmem OnlyFans American Racing.
Aktuálně má čtyřiadvacetiletý jezdec na kontě sérii pěti umístění v první desítce, předminule v Maďarsku skončil druhý a před týdnem vybojoval třetí místo v české Grand Prix v Brně.
Také do soutěžního víkendu v Nizozemsku vstoupil nadějně. V úvodním volném tréninku obsadil čtvrté místo a poté se navzdory slabšímu rozjezdu v hlavní přípravě bezpečně vešel mezi 14 přímých účastníků kvalifikačního finále.
Salačovi před desátým závodem sezony patří osmé místo v průběžné klasifikaci. Na kontě má 66 bodů, vede Španěl Manuel González se ziskem o 99,5 bodu větším.