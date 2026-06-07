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Skvělý Salač si vyrovnal maximum. Ve Velké ceně Maďarska dojel druhý

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Aktualizujeme   13:10aktualizováno  13:34
Filip Salač se dostal do životní formy! Na podařené vystoupení v Itálii navázal český motocyklový jezdec ještě větší parádou ve Velké ceně Maďarska. V závodě Moto2 dojel na druhém místě. Porazil ho pouze lídr šampionátu Manuel González, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alejandro Garcia / EPA Profimedia.cz

Salač startující v barvách týmu OnlyFans American Racing se skvěle naladil na nadcházejí domácí závod, Velká cena České republiky se pojede v Brně za dva týdny. Představí se v ní jako devátý muž průběžného pořadí.

„Jsem hrozně šťastnej. Nejlepší den na světě. Nejlepší tým na světě,“ rozplýval se v rozhovoru s televizí Nova Sport po slavnostním vyhlášení Salač. Nejlepší výsledek za poslední téměř dva roky předtím oslavil jízdou po trati s českou vlajkou v ruce.

Salač si vyrovnal v mistrovství světa maximum, připsal si páté pódiové umístění v kariéře a první po téměř dvou letech. Druhý skončil v Moto2 také v Thajsku v roce 2022 a o rok později ve Francii, předloni byl třetí v Japonsku. Jednu stříbrnou pozici vybojoval také v nejslabší Moto3, v roce 2021 se mu to povedlo ve Francii.

V Balaton Parku Salač po startu z druhého místa strávil celou první polovinu závodu v čele, až ve 12. z 22 kol jej jeho stín González předjel. Se Španělem nadále držel krok a naopak se oba vzdálili nakonec třetímu muži v cíli, Australanovi Sennovi Agiusovi. K útoku na premiérové vítězství se Salač už ale nedostal, soupeř mu v závěru poodjel a cílem projel s náskokem 1,552 sekundy.

„Jel jsem v klidu od začátku. Věděl jsem, že mám na bednu. Potom ke konci..., myslím si, že kdybych se ho snažil držet, možná by to vyšlo, ale já jsem chtěl to druhé místo dneska,“ prozradil Salač. „Po dvou letech na pódiu... bylo to pro mě hrozně těžké, protože psychicky jsem byl opravdu na dně. Kdo mě zná, ví, že to nebylo lehké. A chtěl bych jenom říct všem, co jste úplně dole: ‚Nevzdávejte to. Mně to trvalo dva roky. Nebude to zítra, ale zase se budete smát,“ dodal.

Český jezdec navázal na dobrou formu z předchozích závodů. Počtvrté za sebou se umístil v první desítce a postupně stoupá pořadím - v Le Mans byl devátý, v Barceloně sedmý a minule v Mugellu pátý. Do Top Ten v průběžné klasifikaci se vyšvihl z 13. pozice.

„Měli jsme dobré poslední čtyři závody, na začátku roku nám přitom chybělo štěstí,“ řekl Salač v první reakci po dojezdu televizi pořadatelů s připomínkou těžkých havárií v zahajovacím závodě v Thajsku a pak i ve třetím v Austinu. „Ale teď to vidíte... Nemám slov, abych řekl pravdu. Minulý rok jsem ani nevěděl, jestli budu závodit, ale v American Racing mi dal šanci, viděli ve mně potenciál. A je to asi nejlepší tým, jaký jsem kdy měl,“ konstatoval.

Závod Moto3 suverénně vyhrál lídr šampionátu Máximo Quiles a připsal si páté vítězství v sezoně. Bezpečně druhý skončil David Almansa a absolutní triumf španělských jezdců zpečetil Álvaro Carpe. O pořadí rozhodl průjezd cílem předposledního kola, protože v tom závěrečném se odehrála havárie tří jezdců ve skupině bojující o třetí místo a komisaři závod zastavili vyvěšením červených vlajek.

Velká cena Maďarska

závod mistrovství světa silničních motocyklů v Balaton Parku:

Moto3: 1. Quiles 31:53,305, 2. Almansa -3,147, 3. Carpe -7,037, 4. B. Uriarte (všichni Šp./KTM) -7,194, 5. Salmela (Fin./KTM) -7,374, 6. Cruces (Šp./KTM) -19,231.
Průběžné pořadí (po 8 z 22 závodů): 1. Quiles 170, 2. Carpe 111, 3. Morelli (Arg./KTM) 77, 4. Almansa 76, 5. B. Uriarte 72, 6. Pratama (Indon./Honda) 71.

Moto2: 1. González (Šp./Kalex) 37:10,278, 2. Salač (ČR/Kalex) -1,552, 3. Agius (Austr./Kalex) -3,925, 4. Alonso (Kol./Kalex) -4,367, 5. Holgado (Šp./Kalex) -9,561, 6. Guevara (Šp./Boscoscuro) -11,143.
Průběžné pořadí (po 8 z 22 závodů): 1. González 154,5, 2. Guevara 105, 3. Vietti (It./Boscoscuro) 102, 4. Agius 94, 5. Holgado 76, 6. Alonso 71, ...9. Salač 50.

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