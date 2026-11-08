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Znovu v desítce, ale zklamaný. Salač v Kataru bojoval s úlomkem od soupeře

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  16:45aktualizováno  17:04
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Filip Salač jede Velkou cenu Rakouska. | foto: Reuters

Filip Salač obsadil v motocyklové Velké ceně Kataru deváté místo a v mistrovství světa třídy Moto2 zůstal dva závody před koncem seriálu sedmý. Šestá pozice se mu o něco vzdálila, protože její držitel Senna Agius z Austrálie projel cílem o dvě příčky před českým jezdcem.

Salač se nicméně vrátil výsledkově do první desítky, na kterou před týdnem v Malajsii poprvé od dubna nedosáhl.

Podruhé v sezoně zvítězil Španěl Daniel Holgado. K titulu mistra světa se přiblížil jeho krajan Manuel González. V Losailu pod umělými světly obsadil až šesté místo, ale jeho rival Izan Guevara závod kvůli selhání techniky nedokončil a jeho manko narostlo z 3,5 na 13,5 bodu.

Salač byl v kvalifikaci desátý, ale po penalizacích soupeřů odstartoval ze sedmého místa. V první zatáčce mu situaci zkomplikoval pád před ním jedoucího Collina Veijera a po celou dobu závodu se pak pohyboval na hraně první desítky. Nejvýše se posunul na osmou pozici, pak se zase propadl. Konečné umístění vybojoval v posledním kole předjetím Itala Celestina Viettiho, který je v průběžné klasifikaci hned za ním.

„Jsem zklamaný. Čekal jsem, že to bude lepší,“ řekl Salač televizi Nova Sport. „Bohužel při té kolizi, co tam byla přede mnou, Veijerovi uletěl přední blatník a já jsem ho trefil. Jeho velký kousek držel na mém chladiči a já jsem celý závod měl přehřátou motorku. Nebylo to jednoduché. Poslední tři kola jsem trochu víc zatáhl a bylo z toho deváté místo, ale nejsem z toho nadšený. Měli jsme na víc,“ konstatoval jezdec týmu OnlyFans American Racing.

Holgado zvítězil před krajanem a třetím mužem šampionátu Ivánem Ortolou, který v cílové rovince o dvě setiny předstihl překvapivého vítěze kvalifikace a dalšího španělského jezdce Álexe Escriga. Ten tím pádem po premiérové pole position těsně přišel o vylepšení maxima v MS a pouze si ho vyrovnal.

V dávno rozhodnuté třídě Moto3 si pro čtvrté vítězství v sezoně dojel druhý muž průběžné klasifikace Španěl David Almansa. Jeho krajan a jistý mistr světa Máximo Quiles dojel třetí a v 19. závodě sezony vybojoval 17. pódiové umístění.

Na zbývající dva závody se šampionát vrátí do Evropy. Za dva týdny bude pokračovat v Portugalsku a vyvrcholí o týden později ve Valencii.

Velká cena Kataru

závod MS silničních motocyklů v Losailu

Moto3: 1. Almansa (Šp./KTM) 33:09,479, 2. A. Fernández (Šp./Honda) -2,516, 3. Quiles (Šp./KTM) -2,585, 4. Pratama (Indon./Honda) -5,653, 5. Carpe (Šp./KTM) -5,700, 6. Kelso (Austr./Honda) -5,954

Průběžné pořadí (po 19 z 21 závodů): 1. Quiles 392, 2. Almansa 253, 3. Carpe 216, 4. Uriarte (Šp./KTM) 207, 5. A. Fernández 177, 6. Pratama 144

Moto2: 1. Holgado 35:13,340, 2. Ortolá (oba Šp./Kalex) -2,265, 3. Escrig (Šp./Forward) -2,285, 4. Alonso (Kol./Kalex) -4,143, 5. Muňoz -4,962, 6. González (oba Šp./Kalex) -8,396, ...9. Salač (ČR/Kalex) -9,362

Průběžné pořadí (po 19 z 21 závodů): 1. González 286,5, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) 273, 3. Ortolá 219,5, 4. Holgado 215, 5. Alonso 204, 6. Agius (Austr./Kalex) 175, 7. Salač 162

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Živě2:2
  • -
  • -
  • -
Zlín vs. Pardubice BHokej - 20. kolo - 8. 11. 2026:Zlín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 3.10
  • 2.15
  • 3.30
Real Sociedad vs. Rayo VallecanoFotbal - 12. kolo - 8. 11. 2026:Real Sociedad vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.18
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  • 60.00
  • -
Frýdek-M. vs. SokolovHokej - 20. kolo - 8. 11. 2026:Frýdek-M. vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
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Manchester Utd. vs. Aston VillaFotbal - 10. kolo - 8. 11. 2026:Manchester Utd. vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 3.40
  • 4.00
  • 1.95
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