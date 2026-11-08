Salač se nicméně vrátil výsledkově do první desítky, na kterou před týdnem v Malajsii poprvé od dubna nedosáhl.
Podruhé v sezoně zvítězil Španěl Daniel Holgado. K titulu mistra světa se přiblížil jeho krajan Manuel González. V Losailu pod umělými světly obsadil až šesté místo, ale jeho rival Izan Guevara závod kvůli selhání techniky nedokončil a jeho manko narostlo z 3,5 na 13,5 bodu.
Salač byl v kvalifikaci desátý, ale po penalizacích soupeřů odstartoval ze sedmého místa. V první zatáčce mu situaci zkomplikoval pád před ním jedoucího Collina Veijera a po celou dobu závodu se pak pohyboval na hraně první desítky. Nejvýše se posunul na osmou pozici, pak se zase propadl. Konečné umístění vybojoval v posledním kole předjetím Itala Celestina Viettiho, který je v průběžné klasifikaci hned za ním.
„Jsem zklamaný. Čekal jsem, že to bude lepší,“ řekl Salač televizi Nova Sport. „Bohužel při té kolizi, co tam byla přede mnou, Veijerovi uletěl přední blatník a já jsem ho trefil. Jeho velký kousek držel na mém chladiči a já jsem celý závod měl přehřátou motorku. Nebylo to jednoduché. Poslední tři kola jsem trochu víc zatáhl a bylo z toho deváté místo, ale nejsem z toho nadšený. Měli jsme na víc,“ konstatoval jezdec týmu OnlyFans American Racing.
Holgado zvítězil před krajanem a třetím mužem šampionátu Ivánem Ortolou, který v cílové rovince o dvě setiny předstihl překvapivého vítěze kvalifikace a dalšího španělského jezdce Álexe Escriga. Ten tím pádem po premiérové pole position těsně přišel o vylepšení maxima v MS a pouze si ho vyrovnal.
V dávno rozhodnuté třídě Moto3 si pro čtvrté vítězství v sezoně dojel druhý muž průběžné klasifikace Španěl David Almansa. Jeho krajan a jistý mistr světa Máximo Quiles dojel třetí a v 19. závodě sezony vybojoval 17. pódiové umístění.
Na zbývající dva závody se šampionát vrátí do Evropy. Za dva týdny bude pokračovat v Portugalsku a vyvrcholí o týden později ve Valencii.
Velká cena Kataru
závod MS silničních motocyklů v Losailu
Moto3: 1. Almansa (Šp./KTM) 33:09,479, 2. A. Fernández (Šp./Honda) -2,516, 3. Quiles (Šp./KTM) -2,585, 4. Pratama (Indon./Honda) -5,653, 5. Carpe (Šp./KTM) -5,700, 6. Kelso (Austr./Honda) -5,954
Průběžné pořadí (po 19 z 21 závodů): 1. Quiles 392, 2. Almansa 253, 3. Carpe 216, 4. Uriarte (Šp./KTM) 207, 5. A. Fernández 177, 6. Pratama 144
Moto2: 1. Holgado 35:13,340, 2. Ortolá (oba Šp./Kalex) -2,265, 3. Escrig (Šp./Forward) -2,285, 4. Alonso (Kol./Kalex) -4,143, 5. Muňoz -4,962, 6. González (oba Šp./Kalex) -8,396, ...9. Salač (ČR/Kalex) -9,362
Průběžné pořadí (po 19 z 21 závodů): 1. González 286,5, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) 273, 3. Ortolá 219,5, 4. Holgado 215, 5. Alonso 204, 6. Agius (Austr./Kalex) 175, 7. Salač 162
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