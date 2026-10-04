Páté pódium v sezoně pro Salače. V Moto2 v Japonsku dojel třetí

Salač navázal na dva týdny starou druhou příčku z Grand Prix Rakouska a polepšil si na 144 bodů. V průběžném pořadí světového šampionátu je po 16 závodech dál sedmý, ale šestého Australana Sennu Agiuse i pátého Španěla Daniela Holgada už má na dosah.
„Další pódium v kapse. Teď už vidíte, že na to mám. Není to jenom jednou,“ řekl Salač v televizním rozhovoru po závodě.
V Motegi zopakoval čtyřiadvacetiletý jezdec třetí místo z roku 2024. „Užil jsem si tady celý víkend. Dařilo se nám. Tým mi připravil skvěle motorku, měla na vítězství, ale kluci jeli neuvěřitelně. Já jsem spokojený. Vyjel jsem si druhé pódium za sebou, páté v sezoně, a mám nejvíc bodů, co jsem kdy v kariéře měl,“ uvedl člen týmu OnlyFans American Racing.
Do závodu startoval z druhého místa, které si zajistil v sobotní kvalifikaci navzdory pádu. Mezi nejlepší trojici v závodě mistrovství světa se dostal podeváté v kariéře.
Do konce sezony zbývá šest závodů. Za týden se pojede Velká cena Indonésie.