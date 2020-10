Salačovi v Aragonii těsně unikly body, dojel šestnáctý

Salač měl za sebou v Alcaňizu nejhorší kvalifikaci v sezoně a po startu z 22. místa se celý závod pohyboval v druhé polovině první dvacítky. Po dvanáctých místech z minulých závodů v Barceloně a Le Mans chyběly českému jezdci na hondě alespoň k bodu necelé dvě desetiny sekundy.

„Povedl se mi skvěle start a předjel jsem celou jednu řadu před sebou. Poté jsem se snažil jít co nejvíce dopředu, ale bylo to strašně těžké,“ uvedl Salač v tiskové zprávě.

„Opět jsem se nemohl lehce dostávat před soupeře a strašně jsem ztrácel na zadní rovince ze slip streamu. Je to pořád dokola, nevíme co s motorkou, ta nejede tak, jak bych potřeboval. Byl to hodně těžký závod, dal jsem do toho všechno, snažil jsem se dohánět soupeře v zatáčkách, bohužel zde v Aragonu je těch rovinek celkem dost,“ prohlásil jezdec stáje Rivacold Snipers Arbolino.

„Momentálně s týmem nevíme, kam dál v oblasti výkonu motoru, ale i tak doufám, že příští víkend se nám podaří zlepšit,“ řekl jediný český jezdec v mistrovství světa před následující Velkou cenou Teruelu, jež se pojede opět na okruhu v Alcaňizu.

V dramatickém závěru, kdy se závodníci ještě v posledním kole střídali ve vedení, si pro první vítězství v sezoně dojel Španěl Masiá. Druhý skončil Jihoafričan Darryn Binder a poprvé v kariéře zkompletoval stupně vítězů jiný domácí jezdec Raúl Fernández. V čele MS zůstal čtyři závody před koncem dnes sedmý Španěl Albert Arenas.