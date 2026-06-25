Salač zůstává věrný OnlyFans American Racing, lásce na první pohled

„Velmi produktivní čtvrtek v Assenu. Těšíme se, že budeme moci společně pokračovat v příští sezoně. Letos to byla láska na první pohled a víme, že společně dokážeme velké věci,“ uvedl tým v popisku videa, na kterém Salač podepisuje smlouvu.
Salač v minulém týdnu před Velkou cenou České republiky v Brně, na které obsadil třetí místo a podruhé za sebou se prosadil na stupně vítězů, učil týmového kolegu Američana Joe Robertse několik českých výrazů. Teď v tom pokračoval s šéfem týmu Eitanem Butbulem. „Příští rok pokračujeme spolu,“ řekl Salač česky a Butbul to po něm opakoval.
Rodák z Mladé Boleslavi debutoval v MS v roce 2018, o rok později začal jezdit v seriálu stabilně. Po čtyřech letech v kategorii Moto3 přešel do Moto2, kde startuje doposud. Jeho nejlepším celkovým výsledkem je jedenácté místo z roku 2023. V kariéře se Salač šestkrát prosadil na stupně vítězů, před víkendovým pokračováním MS v Assenu je průběžně osmý.