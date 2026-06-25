Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Salač zůstává věrný OnlyFans American Racing, lásce na první pohled

Autor: ,
  19:30
Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před...

Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před domácím publikem třetí místo. (21. června 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Filip Salač si společně s diváky v Brně užívá třetí místo ve Velké ceně České...
Filip Salač si užívá třetí místo v závodě Moto2 v Brně.
Filip Salač v cíli závodu Moto2 v Brně.
Spokojený Filip Salač po závodě Moto2 v Brně, kde vybojoval třetí místo.
31 fotografií
Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezoně pokračovat v mistrovství světa v týmu OnlyFans American Racing v kategorii Moto2. Čtyřiadvacetiletý jediný český účastník elitního seriálu na sociálních sítích sdílel video s informací, že podepsal novou roční smlouvu.

„Velmi produktivní čtvrtek v Assenu. Těšíme se, že budeme moci společně pokračovat v příští sezoně. Letos to byla láska na první pohled a víme, že společně dokážeme velké věci,“ uvedl tým v popisku videa, na kterém Salač podepisuje smlouvu.

Salač v minulém týdnu před Velkou cenou České republiky v Brně, na které obsadil třetí místo a podruhé za sebou se prosadil na stupně vítězů, učil týmového kolegu Američana Joe Robertse několik českých výrazů. Teď v tom pokračoval s šéfem týmu Eitanem Butbulem. „Příští rok pokračujeme spolu,“ řekl Salač česky a Butbul to po něm opakoval.

Rodák z Mladé Boleslavi debutoval v MS v roce 2018, o rok později začal jezdit v seriálu stabilně. Po čtyřech letech v kategorii Moto3 přešel do Moto2, kde startuje doposud. Jeho nejlepším celkovým výsledkem je jedenácté místo z roku 2023. V kariéře se Salač šestkrát prosadil na stupně vítězů, před víkendovým pokračováním MS v Assenu je průběžně osmý.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Curaçao vs. Pobřeží slonovinyFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Curaçao vs. Pobřeží slonoviny //www.idnes.cz/sport
25. 6. 22:00
  • 17.60
  • 8.17
  • 1.17
Ekvádor vs. NěmeckoFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Ekvádor vs. Německo //www.idnes.cz/sport
25. 6. 22:00
  • 5.32
  • 4.45
  • 1.62
Tunisko vs. NizozemskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Tunisko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
26. 6. 01:00
  • 26.30
  • 11.10
  • 1.10
Japonsko vs. ŠvédskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 6. 01:00
  • 1.97
  • 3.32
  • 3.93
Paraguay vs. AustrálieFotbal - Skupina D - 26. 6. 2026:Paraguay vs. Austrálie //www.idnes.cz/sport
26. 6. 04:00
  • 2.65
  • 2.16
  • 4.28
Turecko vs. USAFotbal - Skupina D - 26. 6. 2026:Turecko vs. USA //www.idnes.cz/sport
26. 6. 04:00
  • 3.96
  • 4.19
  • 1.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Smutná realita: česká reprezentace na MS neukázala nic. Ale kdo za to může?

Premium
Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Brýlatý novinář z Irska v tiskovém středisku zvedl na chvíli oči od počítače, usmál se a směrem k českým kolegům prohodil: „„Asi tušíte, jak se teď cítím, co?“ V prvním kole baráže o fotbalové...

25. června 2026

ATP Eastbourne 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Američan Taylor Fritz ve finále turnaje v Eastbourne.

Tenisový turnaj mužů v Eastbourne je další z přípravných akcí na Wimbledon. Koná se od 21. do 27. června 2026 – podívejte se na program, hráče a kde vše sledovat živě.

25. června 2026  19:55

Kopřiva i Valentová končí ve čtvrtfinále. Muchová je poprvé na trávě v top čtyřce

Vít Kopřiva na turnaji v Halle

Český tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále turnaje na Mallorce. Ve čtvrtfinále na trávě prohrál s 63. hráčem světa Ethanem Quinnem z USA 7:5, 5:7, 3:6. Duel ztratil po dvou hodinách a sedmi...

25. června 2026  13:53,  aktualizováno  19:48

ATP Mallorca 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Nick Kyrgios během zápasu ve Stuttgartu.

Na Mallorce se odehraje další ročník tenisového turnaje mužů, akce ATP 250 je v plánu od 21. do 27. června 2026. V našem přehledu najdete program, hráče i kde sledovat přímé přenosy.

25. června 2026  19:47

Salač zůstává věrný OnlyFans American Racing, lásce na první pohled

Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před...

Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezoně pokračovat v mistrovství světa v týmu OnlyFans American Racing v kategorii Moto2. Čtyřiadvacetiletý jediný český účastník elitního seriálu na...

25. června 2026  19:30

Tunisko vs. Nizozemsko na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Nizozemský útočník Brian Brobbey v objetí spoluhráčů poté, co se trefil na MS...

Ve skupině F se dnes představí Tunisko a Nizozemsko, utkání má jasného favorita. Podívejte se na aktuální kurzy, předpokládané sestavy a kde zápas sledovat živě.

25. června 2026  19:07

Vacek završil český časovkářský hattrick, mezi ženami se potřetí raduje Kopecký

Julia Kopecký na trati časovky závodnic do 23 let na mistrovství světa.

Mistrem republiky v časovce se stal potřetí za sebou Mathias Vacek. Na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově byl druhý Jakub Otruba a třetí Petr Kelemen. Stejně jako...

25. června 2026  13:16,  aktualizováno  19:06

Schick končí v reprezentaci. Není to impulzivní rozhodnutí, tvrdí český útočník

Pořádně zpocený útočník Patrik Schick v zápase s Guatemalou.

Na probíhajícím fotbalovém šampionátu nastoupil dvakrát v základu, proti Mexiku (0:3) pak odehrál necelou půlhodinu. To byly jeho poslední minuty v českém dresu, třicetiletý útočník Patrik Schick...

25. června 2026  18:49,  aktualizováno  19:03

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Schick skončil v reprezentaci, Messi oslavil narozeniny

Sledujeme online
Zklamaný útočník Patrik Schick

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

25. června 2026  18:42

Skoro tak špatný výkon jako na Faerech, tvrdí čtenáři po Mexiku. Pohořel Douděra

Nešťastný David Douděra při utkání s Mexikem.

Co zápas, to horší a horší hodnocení. Ani proti Mexiku čeští fotbalisté čtenáře iDNES.cz nepřesvědčili a po porážce 0:3, která znamenala jejich konec na mistrovství světa, si v tradiční anketě...

25. června 2026  18:12

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Nejvyšší hokejista světa míří na draft NHL. Naváže moldavský dlouhán na Cháru?

Moldavský obránce Alexander Karmanov.

Na ledě ho rozhodně nepřehlédnete. Ne kvůli závratné rychlosti bruslení či technickým finesám, ale pro výrazné fyzické parametry. S 216 centimetry je totiž obránce Alexander Karmanov považován za...

25. června 2026  17:21

Crop top a elegantní sukně. Wimbledonský outfit Gauffové sklízí chválu

Coco Gauffová představila bílý wimbledonský outfit od New Balance a Miu Miu,...

Světová sedmička Coco Gauffová ladí před Wimbledonem formu i garderobu. Americká hráčka představila bílý outfit, který pro ni připravily značky New Balance a Miu Miu. Na sociálních sítích už sklízí...

25. června 2026  16:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.