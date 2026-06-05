Salačovi to jede i v Maďarsku, v tréninku skončil se třetím nejlepším časem

Salače předčil už jen Kolumbijec David Alonso, exmistr světa nejslabší třídy Moto3 byl o 108 tisícin rychlejší. O pozicích na startovním roštu osmého závodu sezony se bude rozhodovat v sobotu, kdy nejprve z první části kvalifikace doplní čtyři jezdci čtrnáctku nejlepších z dnešního tréninku.
Čtyřiadvacetiletý Salač prožívá momentálně povedené období, v předchozích třech závodech se umístil v první desítce a minule v Mugellu si pátým místem vytvořil letošní maximum. Na okruhu Balaton Park bude startovat jako 13. muž průběžné klasifikace.
Maďarská Grand Prix je posledním závodem před Velkou cenou České republiky, která se pojede 21. června.