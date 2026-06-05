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Salačovi to jede i v Maďarsku, v tréninku skončil se třetím nejlepším časem

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  15:27
Filip Salač obsadil v tréninku Moto2 na Velkou cenu Maďarska třetí místo a s přehledem si zajistil start přímo v druhé části sobotní kvalifikace. Český jezdec týmu OnlyFans American Racing zaostal o 311 tisícin sekundy za nejrychlejším mužem dne a lídrem šampionátu Manuelem Gonzálezem ze Španělska.

Filip Salač na trati v Jerezu. | foto: Profimedia.cz

Salače předčil už jen Kolumbijec David Alonso, exmistr světa nejslabší třídy Moto3 byl o 108 tisícin rychlejší. O pozicích na startovním roštu osmého závodu sezony se bude rozhodovat v sobotu, kdy nejprve z první části kvalifikace doplní čtyři jezdci čtrnáctku nejlepších z dnešního tréninku.

Čtyřiadvacetiletý Salač prožívá momentálně povedené období, v předchozích třech závodech se umístil v první desítce a minule v Mugellu si pátým místem vytvořil letošní maximum. Na okruhu Balaton Park bude startovat jako 13. muž průběžné klasifikace.

Maďarská Grand Prix je posledním závodem před Velkou cenou České republiky, která se pojede 21. června.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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