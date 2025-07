Ondřej Cink vybojoval na Světovém poháru bikerů v Andoře páté místo v short tracku, což je v této disciplíně jeho novým maximem. Navíc si zajistil start z první řady do nedělního závodu v cross...

Filip Salač obsadil sedmé místo v tréninku třídy Moto2 před Velkou cenu Německa na Sachsenringu a zajistil si přímý postup do druhé části kvalifikace. Ta se pojede v sobotu. Třiadvacetiletý člen...

Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Lukáš Kratochvíl je mistrem světa mezi vodními slalomáři do 23 let

Vodní slalomář Lukáš Kratochvíl je mistrem světa do 23 let, pro Česko získal třetí zlato mezi kanoisty v historii. Ve Foix zvítězil suverénně s náskokem tří sekund na nejbližší soupeře. Poté, co z...