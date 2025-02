Salač má druhou část kvalifikace jistou, v tréninku Moto2 v Thajsku byl třináctý

Třiadvacetiletý Salač nejprve v prvním volném tréninku obsadil šestou příčku, v následujícím tréninku pak zaznamenal čas 1:35,435. Na nejrychlejšího Dioga Moreiru z Brazílie ztratil jezdec stáje ELF Marc VDS Racing čtyři desetiny.

Salač, kterého ze sedmého místa doprovodil do druhé části kvalifikace britský kolega Jake Dixon, byl s premiérou v sezoně spokojený. „Dneska bylo opravdu horko. Ale myslím, že jsme odvedli dobrou práci,“ uvedl na týmovém webu.

„Ve volném tréninku jsme měli dobré časy, odpoledne jsem byl ve velké skupině jezdců a bylo tam i hodně žlutých vlajek, takže jsem nemohl předvést to nejlepší. Náš ideální čas na kolo je o tři desetiny rychlejší, než co jsme zajeli,“ dodal.

MotoGP kralovali bratři Márquezové ze Španělska. Trénink ovládl mladší Álex před osminásobným mistrem světa Marcem. Překvapivě mimo přímo postupující desítku zůstal obhájce stříbra v královské kubatuře Francesco Bagnaia. Italský motocyklista byl až třináctý.

„Pokud mě někdo porazí, nemám radost, ale když je to můj bratr, tak je to v pořádku,“ řekl s úsměvem Marc Márquez, jenž z osmi titulů získal šest v MotoGP. „Nemyslím si, že je to letos naposledy, co mě porazí,“ dodal. Úřadující šampion Jorge Martín v Thajsku chybí kvůli zranění.