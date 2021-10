Byl v bezvědomí, ale v Mostě už pojede. Bolí mě celé tělo, říká Salač

„Dnes už je mi o dost lépe než v předchozích dnech,“ řekl s úlevou Salač, účastník třídy Moto3.

Přitom po víkendovém pádu, při kterém v zatáčce přeletěl přes řidítka svého stroje, zůstal ležet na zemi a vrtulník ho musel přepravit do nemocnice americkém Austinu na vyšetření hrudníku a břicha.

„Po tom těžkém pádu jsem byl chvilku v bezvědomí a nemohl pár minut dýchat. Museli mě převést do nemocnice. Bolí mě celé tělo, ale to je úplně normální. Důležité je, že nemám nic zlomeného, a už se těším na závod v Mostě. Doufám, že se mi podaří to odjet a nebude mě to bolet zase tolik,“ poznamenal Salač.

V šestihodinovém maratonu se bude za řidítky střídat s kamarády Oliverem Königem, jezdcem mistrovství světa superbiků třídy Supersport 300, a Dominikem Jůdou, který už vytrvalostní závody zná. Dohromady tvoří tým TME Racing, startující v kategorii Superstock.

Už ve středu Salače a spol. čekají technické přejímky, pak klasický cvrkot od tréninků přes setkávání s fanoušky a ostatními jezdci až po sobotní závod.

„Závod si pojedu užít a nabrat nové zkušenosti na velké motorce. Snad při nás bude stát štěstí, bude se nám dařit a pojedeme bez technických problémů,“ přeje si Salač.

„Chtěl bych moc pozvat všechny fanoušky, aby přišli, protože si myslím, že je to poslední šance letos vidět v České republice pořádné závody motocyklů. A celkově je tady mistrovství světa endurance poprvé. Bude tam hodně českých jezdců, tak nás mohou podpořit a mohou se s námi vidět i v paddocku, který je otevřený pro návštěvníky. Moc se těším!“

Finálový závod EWC se uskuteční v rámci závodního víkendu The Most World Weekend, který v neděli hostí také závod světového šampionátu cestovních vozů WTCR. Perličkou bude oslava výročí 20 let od startu Tomáše Engeho ve formuli 1, v Mostě jej fanoušci opět uvidí za volantem monopostu Prost s označením AP04, s nímž v roce 2001 odjel tři Velké ceny.