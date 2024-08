Salač měl další pád, při testech kvůli tomu odjel jen dva okruhy

Kvůli pádu Salač nedokončil minulou neděli Velkou cenu Británie v Silverstoneu, kde se vrátil do seriálu po dvou vynechaných Grand Prix. V červnu měl dvaadvacetiletý jezdec těžký pád v tréninku na Velkou cenu Nizozemska. V Assenu pak nezávodil a lékaři ho nepustili ani o týden později do Grand Prix Německa.

Na okruhu Aragón se pojede dvanáctý závod sezony MS 1. září, Salač si však ve čtvrtek trať příliš nevyzkoušel. „Tenhle test nedopadl tak, jak jsme doufali, a bohužel mi to připomíná poslední týdny,“ uvedl Salač na webu své stáje Elf Marc VDS.

„Dneska to pro mě bylo hodně důležité potom, co jsem v Assenu a na Sachsenringu přišel o spoustu času na trati. Ale už ve třetím kole jsem dostal pořádného highsidera. Zjišťujeme, co se stalo. Nezbývá nám, než to zkusit co nejrychleji hodit za hlavu. Smůla nás neopouští, ale budeme dál bojovat a pracovat na tom, aby se to zlepšilo,“ dodal český jezdec, který je v průběžném pořadí Moto2 dvaadvacátý. Jeho týmový kolega Ital Tony Arbolino odjel ve čtvrtek 87 kol.