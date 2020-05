Sedm závodů ve Španělsku? Pěkná blbost! odsoudil Salač nové plány

A tohle pro něj měla být přelomová sezona. Osmnáctiletý jezdec sice zůstal v nejslabší kategorii Moto3, ale získal místo u silného týmu VNE Snipers, se kterým se mohl rvát o stupně vítězů.

Místo toho má za sebou jediný závod (v Kataru počátkem března startovaly třídy Moto3 a Moto2) a následně jen a jen marné čekání a čtení zpráv, kterak se postupně rušily Velké ceny.



Teď tou první, která ještě v oficiálním kalendáři přežívá, je Brno. Ovšem před ně by chtěl organizátor mistrovství protlačit dvě klání v Jerezu. „Nevím, jak se bude situace vyvíjet. Ale myslím si, že Španělsko je blbost. Že se tam nepojede a pojede se v Brně bez fanoušků,“ uvedl Salač pro ČTK.

Dobře informovaný server speedweek.com ale tvrdí, že na španělských okruzích by se mohlo jet hned sedm závodů šampionátu. Dorna už požádala španělskou vládu o schválení a teď čeká na její vyjádření. S podobným scénářem Salač nesouhlasí.

„To si nedovedu představit a určitě bych něco takového nechtěl. Španělé by měli velkou výhodu, protože tratě velmi dobře znají, a myslím si, že je to i ekonomicky nereálné. A že by se jely dva závody na jednom okruhu? To mi přijde ještě jako větší blbost. Buď ať se normálně začne a do kalendáře se doplní závody, které nebyly, nebo ať se to nejezdí.“

Je však nutné říct, že názor jezdců - zvlášť těch v teenagerovském věku - je pro pořadatele nepodstatný. Pro něj je klíčový byznys, takže potřebují závody, aby se zase sponzoři objevovali v televizních přenosech. A že se během dvou víkendů uskuteční dva závody na jednom okruhu, může být dobrou alternativou - seriál zlevní a omezí cestování (v Brně se však počítá jen s jedním).

Ano, nebude to úplně fér, jenže celá sezona už teď není fér.

Mimochodem, Salač je nyní po operaci. Před týdnem si nechal vyndat šrouby z nohy, které mu připomínaly zlomeninu stehenní kosti z roku 2017. Pro zákrok se jezdec rozhodl počátkem května, když promotér zrušil všechny předprázdninové závody. „Čeká nás určitě dvouměsíční pauza, což je delší přestávka než v zimě.“

Zkrátka - na všem se dá najít něco pozitivního.