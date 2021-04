Salač se v Dauhá blýskl třetím časem, v druhém tréninku byl devatenáctý

Trénink provázelo úmorné vedro, vzduch měl kolem 40 stupňů Celsia a a teplota dráhy přesahovala 50 stupňů. Salač v úvodních jízdách nestačil jen na Španěla Jaumeho Masiu a Itala Dennise Foggiu. V druhém tréninku se zlepšil o více než půl sekundy, ale většina jeho soupeřů zrychlila ještě více.

„V prvním tréninku to nevypadalo úplně špatně, motorka docela jela. Ve druhém tréninku jsem v prvním výjezdu na nových pneumatikách jel sám. Jel jsem úplně na své hraně, motorka byla na limitu, měl jsem hodně co dělat, abych nespadl skoro ve všech zatáčkách. Dal jsem do toho všechno,“ uvedl v tiskové zprávě Salač, který minulou neděli rovněž na okruhu Losail zahájil mistrovství světa po nevydařené kvalifikaci a startu z osmé řady bodovaným 13. místem.

Na poslední jízdu v tréninku musel čekat. „Hodně lidí to nechápe, ale tady v Kataru v Moto3 se bez slip streamu zajet dobré kolo nedá,. Udělá to sekundu až sekundu a půl jen na té hlavní rovině, která má přes kilometr. My máme navíc problém s tím, že jakmile jedu uprostřed skupiny, tak motorka úplně nejede. A když jsem dnes vyjel do posledního kola, tak mě do první zatáčky předjeli dva jezdci a už bylo to,“ stěžoval si Salač.

Z tréninku byl jediný Čech v MS rozmrzelý. „Jsem strašně naštvaný a zároveň smutný. Byl bych úplně nejradši, kdyby se udělalo superpole, jako to bylo dříve, tam by se ukázal jezdec. Uvidíme, není nic ztraceno. V zatáčkách jsem rychlý, předjíždět umím, pocit není úplně špatný,“ konstatoval.