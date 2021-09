Salač je spokojený, v trénincích Moto3 v Misanu skončil desátý

„S dneškem jsem docela spokojený, tempo bylo dobré, od začátku jsem byl silný. Vedl jsem polovinu prvního tréninku, ale když jsme dali nové pneumatiky, opět jsem zajížděl nejrychlejší kolo sám. Dal jsem tři rychlá kola po sobě, to bylo dobré,“ uvedl devatenáctiletý Salač v tiskové zprávě.



„Ve druhém tréninku jsme spíše zkoušeli věci, ale i tak jsem byl vpředu. Ke konci druhého tréninku začalo pršet, takže jsem úplně nestihl dát rychlé kolo, ale to nevadí. Motorka funguje a teď koukneme na data a musíme se podívat na to, co můžeme zlepšit do zítřejší kvalifikace,“ dodal člen stáje CarXpert PrüstelGP.

V průběžném pořadí MS je Salač sedmnáctý. Lídr Moto3 Španěl Pedro Acosta skončil v trénincích druhý za domácím Italem Dennisem Foggiou.