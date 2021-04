Letošní sezona bude rozhodující, ví Salač a touží po životním výsledku

„Mám za sebou tři závody, první dva se docela podařily. V Portimau jsem dovezl body a byl třináctý, ale byly to body kvůli tomu, že ostatní přede mnou popadali a nebyl jsem spokojený. Chyběly mi kilometry, které měli ostatní napřed, kdy mohli závodit a já ležel v nemocnici,“ připomněl Salač, že v závěru minulé sezony závod v Portugalsku ze zdravotních důvodů vynechal.



„To byl jeden z hlavních problémů. V závodě jsem měl problémy s předjížděním a neměl jsem tak dobrou stopu, protože Portimao je těžká trať a stop je tam víc. Věřím, že další závody budou lepší.“

Pilot italského týmu Snipers letos v MS zatím získal šest bodů a v průběžném pořadí je šestnáctý. O lepší pozici jej připravil pád ve Velké ceně Dauhá, v níž se dlouho držel v čele. Pád šest kol před cílem ale zhatit jeho šance na životní výsledek.

„Je to jiný start sezony než vloni, kdy se kvůli covidu moc nevědělo, jestli se bude pokračovat. Letos by sezona mohla být konstantní a závody půjdou po sobě tak, jak jsou v kalendáři,“ věří Salač. Již před startem šampionátu přiznal, že letos si uvědomuje, že už se od něj čekají výraznější výsledky.

„Cíle jsou stejné jako loni, chtěl bych se podívat na bednu. Uvidíme, jak to půjde. Každopádně jsem tady třetí rok a už bych se měl ukázat. Myslím si, že letošní sezona bude rozhodující s ohledem na to, co se se mnou bude dít dál,“ dodal Salač, jehož maximem v MS je páté místo ve Valencii v roce 2019.