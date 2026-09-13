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Po životním triumfu trápení a smůla. Salač nedokončil druhý závod za sebou

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  13:25

Filip Salač na trati v Silverstone | foto: Reuters

Motocyklový jezdec Filip Salač nedokončil ani druhý závod mistrovství světa Moto2 po životním srpnovém triumfu v Británii. V Misanu čtyřiadvacetiletý Čech odstoupil z Velké ceny San Marina v devátém kole z pátého místa kvůli technickým problémům.

Salač po desátém času v kvalifikaci nakonec startoval do závodu z osmého místa, protože někteří jeho soupeři dostali tresty. Hned v první zatáčce navíc měli hromadnou nehodu nejrychlejší jezdci na prvních třech místech a český závodník se posunul dopředu.

Rychlými časy naznačoval člen OnlyFans American Racing Teamu dobré tempo a začal pomýšlet na stupně vítězů, ale krátce před polovinou závodu v pravotočivé zatáčce pokračoval se špatně ovladatelným strojem rovně a skončil v kačírku.

„Co se týče mé rychlosti a nastavení motorky, bylo dneska top 3 úplně stoprocentní. Bohužel už na výjezdu z levé zatáčky jsem cítil, že motorka tak divně škytá a přestalo to jet. Zadřel se jeden píst, šlo to jen na dva písty, a když jsem podřadil, tak mě to tam málem kvůli kompresi zahodilo. Je to škoda, bohužel tuhle technickou věc neovlivním,“ řekl televizi Nova Sport Salač, jenž před výpadkem zajel nejrychlejší kolo závodu.

Po triumfu v Silverstonu na začátku srpna tak český jezdec podruhé nedojel do cíle, před dvěma týdny v Aragonii odstoupil kvůli zánětu na palci levé nohy.

„Nejhorší, co se mohlo stát, je mít po vítězství dvě nuly (bodů). To je prostě noční můra. Bohužel, rozbitý motor neovlivním. To, že jsem v Aragonii nemohl podřazovat, je věc druhá, byla to trošičku moje chyba, že jsem si s tím nikam nedošel. Stalo se...“ dodal Salač, jenž věří tomu, že menší krizi ukončí za týden ve Velké ceně Rakouska.

Závod vyhrál Španěl Manuel González a pojistil si vedení v mistrovství světa. Salač navzdory druhému výpadku za sebou udržel osmou pozici, na kterou se dostal v Británii.

Velká cena San Marina, závod mistrovství světa silničních motocyklů

Misano (Itálie)

Moto3: 1. Quiles 33:42,713, 2. Almansa -0,021, 3. Uriarte (všichni Šp./KTM) -1,343, 4. Bertelle (It./KTM) -12,219, 5. Perrone (Arg./KTM) -12,258, 6. Salmela (Fin./KTM) -12,303.
Průběžné pořadí (po 14 z 22 závodů): 1. Quiles 281, 2. Almansa 174, 3. Carpe (Šp./KTM) 159, 4. Uriarte 154, 5. Morelli (Arg./KTM) 138, 6. Perrone 114.

Moto2: 1. González (Šp./Kalex) 34:57,913, 2. Veijer (Niz./Kalex) -2,451, 3. Baltus (Belg./Kalex) -4,692, 4. Ortolá (Šp./Kalex) -5,785, 5. Arbolino (It./Kalex) -6,068, 6. Guevara (Šp./Boscoscuro) -6,196, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.
Průběžné pořadí (po 14 z 22 závodů): 1. González 232,5, 2. Guevara 185, 3. Ortolá 157,5, 4. Agius (Austr./Kalex) 149, 5. Alonso (Kol./Kalex) 139, 6. Holgado (Šp./Kalex) 137, ...8. Salač 108.

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Živě0:2
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  • 1.03
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Živě0:0
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  • 5.40
Fribourg vs. MannheimHokej - 4. kolo - 13. 9. 2026:Fribourg vs. Mannheim //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
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Sparta vs. OstravaFlorbal - 1. kolo - 13. 9. 2026:Sparta vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
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13. 9. 15:00
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