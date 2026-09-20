Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Další pódium pro Salače! V Rakousku dojel druhý v Moto2, nestačil jen na Guevaru

Autor: ,
  13:11aktualizováno  13:41

Fotogalerie2

Filip Salač jede Velkou cenu Rakouska. | foto: Reuters

Filip Salač obsadil druhé místo v motocyklové Velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v nedělním závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru, za nímž zaostal o 1,728 sekundy. Salač na Red Bull Ringu vybojoval osmé pódiové umístění v kariéře a čtvrté v sezoně, jediný triumf dosud slavil v srpnu v Silverstonu.

Na stupně vítězů se čtyřiadvacetiletý pilot týmu OnlyFans American Racing vrátil po dvou nedokončených závodech, které následovaly po jeho životním úspěchu v britské Grand Prix.

Druhý letos skončil i v Maďarsku, jeho sbírku medailových umístění v této sezoně doplňuje třetí místo z Velké ceny České republiky v Brně. V průběžné klasifikaci se Salač po 15. z 22 závodů posunul na sedmou pozici.

Pole position i rekord okruhu. Salač v Rakousku při kvalifikaci Moto2 zazářil

„Jsem šťastný, šťastný za další pódium. Ale v pátek jsem byl první (v tréninku), včera jsem byl první (v kvalifikaci), takže jsem si fakt přál završit hattrick,“ přiznal Salač v televizním rozhovoru s medailisty. „Ale Izan dnes odjel skvělý závod,“ dodal.

Český jezdec bezprostředně po startu z pole position první místo těsně neudržel a ve vedení se znovu ocitl jen krátce po šikaně v průběhu prvního kola. Jeho cílem pak projel jako třetí za Guevarou a dalším Španělem Ivánem Ortolou a na bronzové pozici kroužil až do 11. kola z celkových 23.

Před polovinou závodu Salač úspěšně zaútočil na Ortolu, ale Guevara v té době už měl přibližně třísekundový náskok. Po chybě v závěru někdejší mistr světa Moto3 ztratil na Salače zhruba sekundu, ale vedení už bezpečně udržel a dojel si pro druhé vítězství v sezoně.

Izan Guevara (uprostřed) se raduje z vítězství ve Velké ceně Rakouska, Filip Salač (vlevo) byl druhý.

„Od začátku jsem trochu doufal, že si Izan zničí pneumatiky, a to byl také důvod, proč jsem úplně tolik netlačil, protože jsem věděl, že to bude dlouhý závod. Nakonec měl trochu navrch, přesto jsem spokojený. V závěru jsem hodně tlačil, abych udržel druhé místo. Teď jedeme do Asie, tam mám ty tratě rád a věřím, že přijdou zase dobré výsledky,“ řekl Salač a českým divákům poslal poděkování za podporu. „Pódium jsem slíbil, tady ho máte. Příště to bude lepší,“ prohlásil.

Guevara si upevnil druhé místo v mistrovství světa za krajanem Manuelem Gonzálezem, který ve Spielbergu skončil čtvrtý za Kolumbijcem Davidem Alonsem. Ortolá nakonec projel cílem jako pátý. Salač se v celkovém pořadí posunul před Itala Celestina Viettiho, který v Rakousku nebodoval.

V nejslabší třídě Moto3 udělal další krok k zisku titulu Máximo Quilles. Osmnáctiletý Španěl vyhrál devátý závod v sezoně a už za dva týdny v Japonsku může být teoreticky šampionem. V Rakousku jeho dosud nejbližší pronásledovatel David Almansa po pádu z prvního místa do cíle nedojel a Quiles teď vede pořadí s náskokem 131 bodů před dalším krajanem Álvarem Carpem.

Velká cena Rakouska, závod mistrovství světa silničních motocyklů ve Spielbergu:

Moto3: 1. Quiles 33:24,323, 2. Uriarte -2,334, 3. Carpe (všichni Šp./KTM) -7,394, 4. O’Shea (Brit./Honda) -20,717, 5. Pini (It./Honda) -20,822, 6. O’Gorman (Ir./Honda) -20,948.

Průběžné pořadí (po 15 z 22 závodů): 1. Quiles 306, 2. Carpe 175, 3. Almansa (Šp./KTM) 174, 4. Uriarte 174, 5. Morelli 146, 6. Perrone (oba Arg./KTM) 118.

Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 35:53,421, 2. Salač (ČR/Kalex) -1,728, 3. Alonso (Kol./Kalex) -2,945, 4. González -4,289, 5. Ortolá -4,868, 6. López (všichni Šp./Kalex) -12,137.

Průběžné pořadí (po 15 z 22 závodů): 1. González 245,5, 2. Guevara 210, 3. Ortolá 168,5, 4. Alonso 155, 5. Agius (Austr./Kalex) 149, 6. Holgado (Šp./Kalex) 146, 7. Salač 128.

14:00 MotoGP.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Fiorentina vs. NeapolFotbal - 5. kolo - 20. 9. 2026:Fiorentina vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.90
  • 1.95
  • 3.60
Hradec Kr. vs. TepliceFotbal - 9. kolo - 20. 9. 2026:Hradec Kr. vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.90
  • 3.00
  • 2.10
Kladno vs. PříbramFotbal - 9. kolo - 20. 9. 2026:Kladno vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.06
  • 10.00
  • 30.00
Getafe vs. MálagaFotbal - 7. kolo - 20. 9. 2026:Getafe vs. Málaga //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.90
  • 3.10
  • 4.80
Jablonec vs. ZlínFotbal - 9. kolo - 20. 9. 2026:Jablonec vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
20. 9. 15:00
  • 1.46
  • 4.45
  • 7.28
Olomouc vs. SpartaFotbal - 9. kolo - 20. 9. 2026:Olomouc vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
20. 9. 15:00
  • 3.24
  • 3.65
  • 2.16
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům

Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo), a Lucie Neumannová,...

Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...

Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka

Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.

Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...

Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney

Sydney Sweeney v nové provokativní kampani (září 2026)

Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...

Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open

Které známé tváře si nenechaly ujít hvězdné finále US Open?

Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské...

Stříteský ovládl Rallye Pačejov i šampionát. Českým mistrem je podruhé v kariéře

Dominik Stříteský jede Rallye Pačejov.

Dominik Stříteský ovládl Rallye Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky v automobilových soutěžích získal podruhé v kariéře titul. Druhý skončil s odstupem 2,4 sekundy...

20. září 2026  13:47

ONLINE: Hradec Kr. - Teplice 0:1, před pauzou otevírá skóre Pulkrab

Sledujeme online
Hradecký útočník Tomáš Čvančara u míče během zápasu se Zlínem.

Z posledních tří zápasů získali fotbalisté Hradce Králové sedm bodů. Produktivní období nyní chtějí natáhnout doma proti Teplicím. Zápas 9. kola Chance Ligy má výkop už ve 13 hodin a sledovat ho...

20. září 2026  12:45,  aktualizováno  13:45

Auger-Aliassime pomohl Kanaďanům k postupu na finálový turnaj Davis Cupu

Kanaďan Félix Auger-Aliassime během utkání Davis Cupu

Kanadští tenisté se po loňské absenci probojovali letos do finálového turnaje Davisova poháru. Vítězové týmové soutěže z roku 2022 porazili ve druhém kole kvalifikace doma v Québecu Francii 3:1, a to...

20. září 2026  9:35,  aktualizováno  13:44

Další pódium pro Salače! V Rakousku dojel druhý v Moto2, nestačil jen na Guevaru

Filip Salač jede Velkou cenu Rakouska.

Filip Salač obsadil druhé místo v motocyklové Velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v nedělním závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru, za nímž...

20. září 2026  13:11,  aktualizováno  13:41

Fotbalisté Žižkova přehráli Třinec a natáhli svou bodovou šňůru ve druhé lize

ilustrační snímek

Fotbalisté Žižkova porazili doma v 9. kole druhé ligy nováčka z Třince 3:0. Viktoria, která bodovala v soutěži potřetí v řadě a podruhé za sebou vyhrála, se díky tomu posunula na 10. místo neúplné...

20. září 2026  12:35

Zaplněná hala explodovala, tenisté slavili. Jak Češi znovu šokovali silné Američany

Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje...

Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...

20. září 2026  12:15

Tajemná sázka s Pastrňákem. Děti, trofeje, šéfování. Po čem touží Nečas?

Premium
Martin Nečas během tréninku

Kdo se stane českým hokejovým králem v sezoně 2026/27? Kdo vyhraje v soupeření dvou tuze zábavných pravých křídel s číslem 88 na dresu? Martin Nečas z Colorada v létě časně vstával a tvrdě makal i...

20. září 2026

Almgren zářil na MS. Nadvládu Afričanů v půlmaratonu ukončil evropským rekordem

Švéd Andreas Almgren probíhá cílem půlmaratonu v Kodani.

Švéd Andreas Almgren se stal v evropském rekordu 58:06 mistrem světa v půlmaratonu. Jednatřicetiletý vytrvalec vylepšil v Kodani o 35 sekund vlastní kontinentální maximum z loňského roku a na...

20. září 2026  11:48

Vorlický poprvé v základu: Začíná mi druhá kariéra, štvou mě hejty lidí na sítích

Lukáš Vorlický ze Slovácka napřahuje ke střele, brání ho Michal Frydrych z...

Českou ligu hraje se zdravotními přestávkami tři sezony. V základní sestavě ale debutoval až ve svém 18. startu. Na hřišti přitom ofenzivní klenot fotbalového Slovácka Lukáš Vorlický vydržel...

20. září 2026  11:11

Farrés se stal motokrosovým šampionem MX2, Mikula i přes zranění skončil devátý

Motokrosař Julius Mikula

Francouz Guillem Farrés se stal mistrem světa ve slabší motokrosové třídě MX2. V závěrečné Grand Prix Austrálie stačilo třiadvacetiletému jezdci k zisku premiérového titulu i celkové čtvrté místo k...

20. září 2026  10:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Berdych: Náš tým si zaslouží nejvyšší cíle. Snad příště budeme hrát s někým jiným

Český kapitán Tomáš Berdych ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu proti...

Jestli někdo ví, jaké to je vyhrávat zápasy v Davis Cupu před zaplněnou O₂ arenou, pak právě on. A teď si Tomáš Berdych podobnou euforii zažil i coby kapitán. V pátek a sobotu pozoroval své...

20. září 2026  9:32

Po Itálii mi bylo mizerně, ale díky rodině už jsem zpátky, říká před Belgií Moník

Libero Milan Moník sleduje přihrávku Lukáše Vašiny.

Od našeho zpravodaje v Itálii Po prohře s Itálií 1:3 na mistrovství Evropy se Milan Moník, libero volejbalových reprezentantů, cítil mizerně. Bral na sebe vinu za ztracený druhý set. „Ten mi uletěl,“ říkal ještě čtyři dny po...

20. září 2026  9:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet