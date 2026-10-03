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Pád a jen dvě odjetá kola, přesto Salač slaví. V Japonsku odstartuje z druhé příčky

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  7:57

Filip Salač jede Velkou cenu Rakouska. | foto: Reuters

Český jezdec Filip Salač odstartuje do Velké ceny Japonska Moto2 z druhého místa, přestože kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Izan Guevara.

Salačovi v první zatáčce podklouzlo přední kolo a skončil v kačírku na zemi. Na trať se jezdec stáje OnlyFans American Racing vrátil asi tři minuty před koncem kvalifikace a i když stihl jen dvě kola, časem 1:46,902 si zajistil druhé místo na startu.

Nestačil pouze na Guevaru, za kterým skončil druhý i před dvěma týdny ve Velké ceně Rakouska. Za druhým mužem průběžného pořadí šampionátu, který zajel traťový rekord, čtyřiadvacetiletý český jezdec zaostal o 51 tisícin sekundy.

Salač do Japonska přijel jako sedmý jezdec průběžného pořadí a potvrdil, že v druhé polovině sezony se mu daří. V srpnu v Silverstonu oslavil první výhru v Moto2 a k druhému místu v Rakousku přidal i vítězství v kvalifikaci.

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