Pád a jen dvě odjetá kola, přesto Salač slaví. V Japonsku odstartuje z druhé příčky

Salačovi v první zatáčce podklouzlo přední kolo a skončil v kačírku na zemi. Na trať se jezdec stáje OnlyFans American Racing vrátil asi tři minuty před koncem kvalifikace a i když stihl jen dvě kola, časem 1:46,902 si zajistil druhé místo na startu.
Nestačil pouze na Guevaru, za kterým skončil druhý i před dvěma týdny ve Velké ceně Rakouska. Za druhým mužem průběžného pořadí šampionátu, který zajel traťový rekord, čtyřiadvacetiletý český jezdec zaostal o 51 tisícin sekundy.
Salač do Japonska přijel jako sedmý jezdec průběžného pořadí a potvrdil, že v druhé polovině sezony se mu daří. V srpnu v Silverstonu oslavil první výhru v Moto2 a k druhému místu v Rakousku přidal i vítězství v kvalifikaci.