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Salač rozbrečel sebe i tátu: Šílené, nejlepší den v životě! Teď chci vyhrávat pořád

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  15:22
Filip Salač zabalený do české vlajky slaví vítězství v závodě Moto2.

Filip Salač zabalený do české vlajky slaví vítězství v závodě Moto2. | foto: Reuters

Filip Salač na trati v Silverstone
Filip Salač (v čele) při závodě Velké ceny Británie.
Filip Salač slaví vítězství Velké ceny Británie
Filip Salač si nazasuje helmu před kvalifikací na Velkou cenu Británie.
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Zpočátku jen těžko hledal slova. Aby ne, vždyť na okruhu v Silverstone se ve Velké ceně Británie dočkal prvního triumfu v kategorii Moto2! „Já tomu stále nevěřím, je to šílené,“ usmíval se český motocyklový jezdec Filip Salač. A jeho další cíl? Podobné pocity chce odteď zažívat pravidelně.

„Je to krásné, první místo,“ hlásil Salač v televizním rozhovoru pro Nova Sport. Závod a svůj výkon označil za slušný, nezastíral, že start se mu úplně nepovedl.

„Viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že pak budu mít výhodu se zadním kolem. Jen jsem se snažil, aby mi ti první neujeli, což se povedlo. A díky chybám soupeřů, kteří mi trošičku udělali cestičku dopředu, jsem se posouval,“ popisoval průběh závodu.

Salačova paráda v Británii! Česko má po 16 letech znovu vítěze závodu Moto2

V samotném závěru bojoval o stupně vítězů, jezdil třetí a při nájezdu do posledního kola se dostal do čela. Využil zaváhání lídra Manuela Gonzáleze a předjel i nakonec druhého Ivána Ortolu.

„Měl jsem tam hodně namále, stejně jako Ortola. González si asi myslel, že už je v cíli a hodně zpomalil, takže jsme ho oba málem trefili. Pak jsem bojoval s Ortolou do posledního metru. A povedlo se to, i když pod tím tlakem to nebylo vůbec jednoduché. Jsem vítěz Grand Prix,“ radoval se rodák z Mladé Boleslavi.

Hned v cíli jste mohli poznat, že jej přemáhá upřímné dojetí. Na stupních vítězů při poslechu české hymny došlo i na slzy.

Filip Salač (v čele) při závodě Velké ceny Británie.

„Je to neskutečné. Byla to strašně dlouhá cesta, tohle je asi nejlepší den mého života, i když si to ještě neuvědomuju. Chtěl bych poděkovat všem, co mě na této cestě podporují. To je důvod, proč jsem to celých 24 let dělal,“ podotkl Salač a poděkoval i za podporu prezidentovi Autoklubu České republiky Janu Šťovíčkovi, jenž je jeho manažerem.

Otec životní závod syna sledoval v televizi, krátce po skočení spolu telefonovali.

„Brečel. Je to tvrdá práce, chtěl bych to věnovat hlavně jemu, protože mě 24 let tlačil, abych byl nejlepší na světě. To se mi dneska povedlo. Byla to hrozná dřina. Dal do toho strašně moc financí i času. I na úkor sourozenců, kterým bych chtěl výhru také věnovat,“ vzkázal Salač.

V šampionátu se na stupně vítězů prosadil posedmé, na nejvyšší stupínek ale vůbec poprvé: „Teď je potřeba zůstat nohama na zemi, abychom udrželi tohle tempo až do konce sezony. Čuchnul jsem si k prvnímu místu, tak to budu chtít už pořád. Moc mi na tom záleží a dám všechno do dalších závodů.“

Úspěch se chystal hned v Británii oslavit. V pondělí měl původně v Praze absolvovat fyzické testy na Olympu, už pár minut po Velké ceně ale věděl, že se domů asi včas nedostane.

„Myslím si, že to úplně nepřipadá v úvahu. Nějaké oslavy určitě budou,“ smál se.

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