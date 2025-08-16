Salač bojoval s technikou, v Rakousku skončil v kvalifikaci Moto2 poslední

Salač ve Spielbergu jeden ze tří tréninků v tehdejším traťovém rekordu vyhrál a v dalších obsadil páté a sedmé místo. Postoupil tak rovnou do druhé části kvalifikace, v níž ale musel kvůli technickým problémům dvakrát na delší dobu do depa, a i když byl na trati, výrazně zaostával za soupeři. Na předposledního Salač ztratil téměř osm desetin sekundy a zaznamenal letošní nejhorší kvalifikační výsledek.
Díky rekordnímu kolu 1:32,799 si připsal letošní šesté kvalifikační vítězství lídr průběžného pořadí Manuel González. Španěl nicméně odstartuje až z druhé řady, neboť za pomalou jízdu v tréninku dostal trest tří míst oproti kvalifikačnímu výsledku. Z pole postion tak pojede jeho krajan Daniel Holgado. Salač měl za Gonzálezem propastný odstup 1,644 sekundy.
V královské MotoGP vybojoval první pole position od září 2023 Ital Marco Bezzechhi na aprilii, jenž bude mít nejvýhodnější startovní pozici nejen v nedělním závodu, ale i v sobotním sprintu od 15:00. V první řadě ho doplní Španěl Álex Márquez a Ital Francesco Bagnaia na ducati. Lídr šampionátu Marc Márquez měl pád, z něhož vyvázl bez zranění, ale zajel jen čtvrtý čas.
Velká cena Rakouska
závod MS silničních motocyklů ve Spielbergu
Kvalifikace:
Moto3: 1. Perrone (Arg./KTM) 1:39,938, 2. Piqueras (Šp./KTM) -0,046, 3. Jamanaka (Jap./KTM) -0,146
Moto2: 1. González 1:32,779, 2. Holgado (oba Šp./Kalex) -0,094, 3. Moreira (Braz./Kalex) -0,198, ...18. Salač (ČR/Boscoscuro) -1,644
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:28,06, 2. Á. Márquez (Šp./Ducati) -0,016, 3. Bagnaia (It./Ducati) -0,126
15:00 sprint MotoGP