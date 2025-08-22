Další skvělý trénink. Salač v Maďarsku v Moto2 zajel druhý nejlepší čas

Salačovi se v poslední době v trénincích daří. V Mugellu a Assenu je vyhrál, v červenci v Brně zajel druhý čas. Před týdnem se zase ve Spielbergu blýskl traťovým rekordem v úvodním volném tréninku, v hlavním pak dojel pátý.
U Balatonu byl třiadvacetiletý člen stáje Elf Marc VDS v úvodním tréninku třetí. V měřeném tréninku pak zajel své nejrychlejší kolo v závěrečné minutě, vedoucího muže šampionátu Moto2 Manuela Gonzáleze ze Španělska porazil o pouhé čtyři tisíciny sekundy.
Do druhé části kvalifikace postoupilo 14 jezdců, ti zbylí budou v první sobotní kvalifikaci usilovat o zbylá čtyři místa. Závod je na programu v neděli.