Další skvělý trénink. Salač v Maďarsku v Moto2 zajel druhý nejlepší čas

  15:23
Filip Salač obsadil druhé místo v tréninku třídy Moto2 před Velkou cenou Maďarska silničních motocyklů v Balaton Parku. Na nejrychlejšího Dioga Moreiru z Brazílie ztratil český jezdec 172 tisícin sekundy a bezpečně si zajistil přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace.

Filip Salač v tréninku na Velkou cenu České republiky. | foto: ČTK

Salačovi se v poslední době v trénincích daří. V Mugellu a Assenu je vyhrál, v červenci v Brně zajel druhý čas. Před týdnem se zase ve Spielbergu blýskl traťovým rekordem v úvodním volném tréninku, v hlavním pak dojel pátý.

U Balatonu byl třiadvacetiletý člen stáje Elf Marc VDS v úvodním tréninku třetí. V měřeném tréninku pak zajel své nejrychlejší kolo v závěrečné minutě, vedoucího muže šampionátu Moto2 Manuela Gonzáleze ze Španělska porazil o pouhé čtyři tisíciny sekundy.

Do druhé části kvalifikace postoupilo 14 jezdců, ti zbylí budou v první sobotní kvalifikaci usilovat o zbylá čtyři místa. Závod je na programu v neděli.

Litvínov ukázal nové dresy. Doma obleče žluté, orlice na hrudi ještě zůstala

Hokejový Litvínov představil dresy pro novou sezonu, mluví o inspiraci zámořskou NHL. Ponesou i speciální logo k osmdesátému výročí extraligového klubu. Barvy jsou tradiční, avšak kontrastnější než...

22. srpna 2025  14:11

Komplikace na úvod MS. České volejbalistky nestačily na Argentinu

České volejbalistky na úvod mistrovství světa v Thajsku prohrály 1:3 s Argentinou. Vyhrály jen první set, pak se trápily zejména v útoku. Výrazně si tak zkomplikovaly boj o postup ze skupiny D. Ze...

22. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  14:10

