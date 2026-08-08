Salačova zdařilá britská kvalifikace, v Silverstonu si zajistil start z druhé řady

Salač bude na startovním roštu obklopen španělskými jezdci, kterých se do první osmičky vměstnalo sedm.
Z devátého místa vyrazí do závodu týmový kolega českého pilota Joe Roberts z USA.
Salač po téměř měsíční přestávce v šampionátu přijel do Silverstonu jako osmý muž průběžného pořadí. Aktuálně má na kontě sérii sedmi závodů s umístěním v první desítce včetně druhého místa z Maďarska a třetího z Brna.
V čele mistrovství světa se drží Manuel González, který v sobotní kvalifikaci zajel čtvrtý čas.
Sprint královské MotoGP skončil absolutním triumfem značky Aprilia, jež poprvé v historii krátkých závodů obsadila kompletní stupně vítězů.
Po vítězství v kvalifikaci si z pole position dojel pro výhru Martín a zvýšil na 17 bodů vedení v MS před Japoncem Aiem Ogurou, jenž za ním skončil s odstupem půldruhé sekundy. Třetí byl Ital Marco Bezzecchi, který si před třemi týdny na Sachsenringu při pádu zlomil klíční kost a musel na operaci.
Obhájce titulu Marc Márquez ze Španělska měl v závěru problémy se zadní pneumatikou své ducati a po startu ze šesté pozice zachránil na devátém místě jediný bod.
Kvalifikace na Velkou cenu Británie
Moto3: 1. Ogden (Brit./KTM) 2:09,126, 2. Cruces (Šp./KTM) -0,274, 3. Perrone (Arg./KTM) -0,332.
Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscosuro) 2:01,483, 2. Ortolá -0,419, 3. López (oba Šp./Kalex) -0,486, ...6. Salač (ČR/Kalex) -0,795.
MotoGP:
Kvalifikace: 1. Martín 1:56,160, 2. R. Fernández (oba Šp./Aprilia) -0,021, 3. Ogura (Jap./Aprilia) -0,189.
Sprint: 1. Martín 19:49,066, 2. Ogura -1,530, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -3,974.
Průběžné pořadí MS: 1. Martín 220, 2. Ogura 203, 3. Bezzecchi 193, 4. M. Márquez (Šp./Ducati) 191, 5. Di Giannantonio (It./Ducati) 189, 6. R. Fernández 159.