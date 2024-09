Salač bude i příští rok závodit v Moto2. S týmem prodloužil smlouvu

Dvaadvacetiletý Salač přišel do týmu před touto sezonou, její úvod mu ale komplikovala zranění. Jeho letošním maximem je sedmé místo z Velké ceny San Marina, na něž v neděli po týdnu navázal na stejném okruhu v Misanu desátou příčkou v Grand Prix Emilia-Romagna, kterou vyrovnal svůj druhý nejlepší výsledek v sezoně.

„Je pravda, že výsledky v této sezoně nejsou zdaleka takové, jaké jsme chtěli a jaké víme, že Filip dokáže. Byla to složitá adaptační sezona komplikovaná zraněními. Jsem ale přesvědčen, že Filip se s nezbytnou podporou dokáže vrátit, a my mu ji poskytneme,“ uvedl majitel stáje Marc van der Straten. „Věříme v něj a jsem si jistý, že do toho dá všechno, aby přinesl výsledky, které všichni chceme,“ dodal.

Salač je z prodloužení spolupráce před závěrečnými sedmi závody sezony nadšený, zvlášť s ohledem na nevydařený start ročníku. „Bylo to pro mne těžké období a jsem velice vděčný za podporu, kterou mi tým poskytl. Pořád ve mě věří a to mi dodalo hodně sebevědomí, které jsem ukázal v posledních třech závodech,“ uvedl jediný český zástupce v seriálu.