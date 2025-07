Jak jste spokojený se závodním výkonem?

Moc jsem si domácí závod užil, byť jsem hlavně kvůli skvělým divákům chtěl získat lepší výsledek, než je osmé místo. Jsem ale rád, že jsem závod dokončil, a dal jsem do toho opravdu všechno.

Popíšete závod z vlastního pohledu?

Odstartoval jsem dobře, první tři kola jsem se cítil skvěle, ale když přišel první drop zadní pneumatiky, tak to začalo víc klouzat. A když do toho přišly rozestupy a člověk by mohl brzdit tvrději, tak motorová brzda byla příliš velká a limitovala mě v tom.

Po závodě jste avizoval, že technika nebyla optimálně nastavená. Dokážete popsat tento problém?

Měl jsem zkrátka příliš silnou motorovou brzdu. To znamená, že když jsem brzdil a dal hodně váhy na přední kolo, tak mi zadní kolo také hodně brzdilo a šlo smykem. Nemohl jsem tak jít pozdě na brzdy. I tak je to ale krásné.

Je z toho další umístění v nejlepší desítce. I to je dobrý progres, že jste zase mezi nejlepšími?

Určitě ano. Po posledních nepovedených dvou nebo třech závodech jsme se vrátili a můžeme na to navazovat ještě lepšími výsledky. Nejde z ničeho přijít a rvát se o pódium. Jsem rád, že to jde postupně nahoru.

Čeká vás třítýdenní pauza. Bude potřeba?

No zvlášť po tomhle víkendu za ni budu jenom rád. Ke konci závodu jsem cítil rameno (Salač si ho narazil při pádu během závodu v Assenu), takže jsem rád, že mám čas na jeho doléčení, že nebudu muset chodit přes sílu toho ramene.

Jaké budou vaše další cíle v druhé polovině seriálu závodů Moto2?

Myslím, že máme spoustu detailů, na kterých musíme zapracovat. V následujících třech týdnech letní pauzy na to ale bude prostor a do druhé poloviny sezony se vrátíme ještě silnější.

Český motocyklový záložník Filip Salač.

Co říkáte na návštěvnost v Brně, diváků přišlo skoro 220 tisíc. Bylo to znát?

Bylo to úžasné. Jsem hrozně rád, že se MotoGP vrátila zpět. V roce 2019 tu rozhodně tolik lidí nebylo a já si to díky nim užil obrovsky. Troufnu si říct, že to byl jeden z nejlepších víkendů, co jsem zažil.

Jak jste si užil předávání trofeje svému vlastnímu svěřenci Romanu Durdisovi v juniorské sérii NTC?

To bylo krásné. Roman je tam letos poprvé a povedlo se mu před domácími diváky dojet na druhém místě. Ještě v předposledním kole byl první, takže kde jinde získat první pódium než doma v Brně?