Salač obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu solidarity sedmé místo

Filip Salač obsadil v kvalifikaci na závěrečnou Velkou cenu solidarity sedmé místo a do nedělního závodu třídy Moto2 odstartuje z třetí řady. Jediný český účastník mistrovství světa silničních...

Nejdl pokračuje v tradici. Házená je pro něj radost, včelaření má jako relax

Házená, to je pro rodinu Nejdlů ze Strakonic sport číslo jedna. Platí to už po tři generace. Aktuálně hrají tři bratři nejvyšší českou soutěž. „Odmala nás to baví. Házenou jsme začali hrát...