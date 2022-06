Salač v Moto2 počtvrté nedojel, závod opustil kvůli bolestem zad

Jak uvedla televize NovaSport, Salač měl potíže od první zatáčky, v níž se dostal do problémů a ve snaze zabránit pádu se patrně zranil. Po startu ze 16. místa se pohyboval na hraně bodované patnáctky, v době odstoupení už v ní ale nebyl.

Salač skončil pošesté v sezoně bez bodového zisku, počtvrté nedojel do cíle. V Německu měl přitom vysoké ambice poté, co se mu dařilo v trénincích. V prvním byl čtvrtý a po třetím nastoupil do sobotní kvalifikace premiérově v Moto2 jako autor nejrychlejšího času. V souboji o startovní pozice ale vybojoval jen šestou řadu.

Španělským triumfem skončil i závod Moto3, který vyhrál Izan Guevara. Po třetím vítězství v sezoně a druhém za sebou se na druhém místě celkové klasifikace přiblížil na sedm bodů ke krajanovi Sergiovi Garcíovi, který v Německu dojel třetí.