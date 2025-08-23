Brazilský jezdec vyhrál i páteční hlavní trénink, ve kterém si Salač druhým místem zajistil přímý postup do druhé části dnešní kvalifikace.
Moreirovým největším soupeřem v souboji o pozice na startovním roštu byl překvapivě Nizozemec Zonta van den Goorbergh, jehož nejlepším letošním výsledkem v závodě je dvanácté místo. V první řadě je v neděli doplní španělský lídr šampionátu Manuel González.
V MotoGP pokračuje nadvláda Marca Márqueze. Osminásobný mistr světa nejprve ovládl poosmé letos kvalifikaci a poté už potřinácté v sezoně sprint. Španělský tovární pilot Ducati míří suverénně k zisku sedmého titulu v královské kubatuře, prvního po šesti letech. Před nedělním hlavním závodem, ve kterém bude usilovat o šestý víkendový double za sebou, navýšil náskok v čele šampionátu na 152 bodů.
Mladší bratr Álex v roli největšího soupeře v celkové klasifikaci získal jen dva body za osmé místo, třetí muž průběžné klasifikace Francesco Bagnaia zůstal na 13. pozici bez bodů. Za Marcem se tentokrát seřadilo trio jiných Italů Fabio Di Giannantonio, který zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně, Franco Morbidelli a Luca Marini.
Velká cena Maďarska
Závod MS silničních motocyklů na Balaton Parku
Kvalifikace:
Sprint MotoGP: 1. M. Márquez 21:13,465, 2. Di Giannantonio -2,095, 3. Morbidelli (It./Ducati) -3,595.