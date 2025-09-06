Salač pojede ze třetí řady, v kvalifikaci Moto2 v Barceloně dojel sedmý

Třiadvacetiletý Salač si čtrnáctým časem v pátečním tréninku zajistil účast rovnou v druhé části kvalifikace. V ní zaostal 288 tisícin sekundy za Španělem Danim Holgadem, který si připsal první pole position v Moto2.
V MotoGP si dojel pro první kvalifikační vítězství od dubna 2023 Španěl Álex Márquez na ducati, jenž před domácím publikem vytvořil rekord okruhu 1:37,536. V první řadě na startu sobotního sprintu v 15:00 a nedělní Grand Prix ho doplní Francouz Fabio Quartararo s yamahou a starší bratr Marc Márquez. Člen továrního týmu Ducati vyhrál posledních sedm hlavních závodů i sprintů a vede šampionát před Álexem o 175 bodů.
Pokračovalo letošní trápení Marcova stájového kolegy Francesca Bagnaii. Bývalý mistr světa odstartuje až z 21. pozice, což je jeho nejhorší kvalifikační výsledek od dubna 2022.
Velká cena Katalánska
závod MS silničních motocyklů v Barceloně
Kvalifikace:
MotoGP: 1. A. Márquez (Šp./Ducati) 1:37,536, 2. Quartararo (Fr./Yamaha) -0,267, 3. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,409
13:10 Moto,
14:05 Moto2
15:00 Sprint MotoGP