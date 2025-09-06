Salač pojede ze třetí řady, v kvalifikaci Moto2 v Barceloně dojel sedmý

  14:53
Filip Salač odstartuje v třídě Moto2 do nedělní Velké ceny Katalánska, jež bude patnáctým z 22 závodů mistrovství světa, ze třetí řady. Český motocyklový jezdec byl v sobotní kvalifikaci v Barceloně sedmý.

Filip Salač na tréninku před Velkou cenou v Brně. | foto: ČTK

Třiadvacetiletý Salač si čtrnáctým časem v pátečním tréninku zajistil účast rovnou v druhé části kvalifikace. V ní zaostal 288 tisícin sekundy za Španělem Danim Holgadem, který si připsal první pole position v Moto2.

V MotoGP si dojel pro první kvalifikační vítězství od dubna 2023 Španěl Álex Márquez na ducati, jenž před domácím publikem vytvořil rekord okruhu 1:37,536. V první řadě na startu sobotního sprintu v 15:00 a nedělní Grand Prix ho doplní Francouz Fabio Quartararo s yamahou a starší bratr Marc Márquez. Člen továrního týmu Ducati vyhrál posledních sedm hlavních závodů i sprintů a vede šampionát před Álexem o 175 bodů.

Pokračovalo letošní trápení Marcova stájového kolegy Francesca Bagnaii. Bývalý mistr světa odstartuje až z 21. pozice, což je jeho nejhorší kvalifikační výsledek od dubna 2022.

Velká cena Katalánska

závod MS silničních motocyklů v Barceloně

Kvalifikace:

MotoGP: 1. A. Márquez (Šp./Ducati) 1:37,536, 2. Quartararo (Fr./Yamaha) -0,267, 3. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,409

13:10 Moto,

14:05 Moto2

15:00 Sprint MotoGP

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Muchovou na US Open vystrašil expřítel: Objevuje se na místech, kde by neměl být

V utkání druhého kola US Open se česká tenistka Karolína Muchová musela vypořádat nejen s houževnatou soupeřkou, kterou zdolala až po tříhodinovém boji, ale také s nepříjemným incidentem na tribuně....

Vondroušová se zranila a před čtvrtfinále odstoupila. Lehečka a Krejčíková prohráli

Obrovská smůla pro Markétu Vondroušovou, do čtvrtfinále tenisového US Open proti světové jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska nenastoupila kvůli zranění kolene. V New Yorku končí i Barbora...

ONLINE: Další švédský soupeř pro Spartu. V Lize mistrů hostí Frölundu, lídra soutěže

Sledujeme online

A zase na Švédy! Hokejisté Sparty ve čtvrtém vystoupení v rámci Ligy mistrů naráží po čtvrtečním vítězství nad Luleå (2:1P) na dalšího soupeře ze skandinávské země. V chomutovském azylu bojují s...

6. září 2025  15:20

Salač pojede ze třetí řady, v kvalifikaci Moto2 v Barceloně dojel sedmý

Filip Salač odstartuje v třídě Moto2 do nedělní Velké ceny Katalánska, jež bude patnáctým z 22 závodů mistrovství světa, ze třetí řady. Český motocyklový jezdec byl v sobotní kvalifikaci v Barceloně...

6. září 2025  14:53

Vuelta ONLINE: Další boj v horách Asturie. Hirt naskočil do úniku, peloton zvolnil

Sledujeme online

Ani den po bájném Angliru si cyklisté na Vueltě neodpočinou. Však se taky pohybují v nemilosrdné Asturii, hornaté španělské provincii. Oproti pátku peloton tentokrát čelí o poznání kratší trase,...

6. září 2025  13:40,  aktualizováno  14:48

Nejlepším hráčem Staněk, čtenáři vyzdvihli také Krejčího. Pod průměrem Souček

Čeští fotbalisté sice zvládli pátý kvalifikační zápas o mistrovství světa vítězstvím 2:0 v Černé Hoře, velkou pochvalu si však od čtenářů iDNES.cz v tradiční anketě vysloužil jen brankář Jindřich...

6. září 2025  14:44

Top osm určitě, chci medaili. Horáčková na MS obhajuje zlato, doma ji sesadil talent

V roli evropské rekordmanky, ale také s nečekaným neúspěchem z domácího šampionátu odcestovala Marie Horáčková do jihokorejského Kwangdžu, kde v sobotu začíná mistrovství světa v lukostřelbě. A...

6. září 2025  14:29

Turecko se nadřelo, vítězové „české“ skupiny ale na MS prošli do čtvrtfinále

Basketbalisté Turecka se v osmifinále mistrovství Evropy v Rize překvapivě nadřeli na vítězství 85:79 nad Švédskem, které předtím vyhrálo ve skupině jen jeden z pěti zápasů. I díky 24 bodům a 16...

6. září 2025  14:06

Cink dojel v šestihodinovém maratonu na MS osmý. Drsný závod ovládl Swenson

Ondřej Cink obsadil na mistrovství světa v maratonu na horských kolech osmé místo. Za medailí na náročné trati o délce 125 kilometrů ve švýcarském regionu Valais zaostal český biker tři minuty....

6. září 2025  13:52

Evropské šampionky sahají po primátu i na MS. Volejbalistky Turecka jsou ve finále

Dva roky po premiérovém zisku titulu mistryň Evropy se turecké volejbalistky poprvé dostaly do finále i na světovém šampionátu. V Bangkoku porazily Japonsko po nepovedeném úvodním setu 3:1 a čekají...

6. září 2025  13:38

První prohra Komety a hned šestka od Bolzana. Rozhodly naše chyby, mrzí Krále

Bláznivý zápas, po němž trenéři nemohli chválit počínání v obranách. Kometa ve třetím zápase aktuálního ročníku hokejové Ligy mistrů poprvé prohrála, v italském Bolzanu padla v přestřelce 5:6 v...

6. září 2025

Samoobsluha 24 hodin denně. Sparta otevírá moderní prodejnu s oblečením

Otevírací doba bez omezení. Stačí přijít, nakoupit a zaplatit. Klidně v jednu ráno. Fotbalová Sparta představuje ambiciózní projekt v oblasti merchandisingu. Nově otevřený Fanbutik vedle letenského...

6. září 2025

Porážka mrzí, litovala Siniaková. Už brzy bude opět hrát s Krejčíkovou

Jedenáct grandslamových finále v řadě vyhrála, ve dvanáctém už působivou šňůru neprodloužila. „Bohužel asi nemůžu vyhrát všechno,“ reagovala Kateřina Siniaková na porážku v boji o deblový titul z US...

6. září 2025  12:30

Premiéra podle Nedvěda. Nervy, hlava v dlaních, rituál na trávě a vítězné odfrknutí

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Měli jste vidět, jak se nervoval. Na hlavní tribuně mezi čestnými hosty se vyloženě kroutil. Posledních pět šest minut se trápil a nechápal, proč už dávno nemá český národní tým fotbalistů klid....

6. září 2025

