Filip Podmol: Skákat přes legendu, jakou je Taxis? To není rutina

Ale jenom chvilku, o překonání slavné dostihové překážky se totiž prakticky okamžitě přihlásil jeho mladší bratr Filip. A náročný úkol zvládl bravurně. Skok absolvoval hned několikrát a předvedl při tom salta vpřed i vzad a některé další triky. To vše bez jakéhokoli zkoušení.

„Hodně času nám zabraly přípravy a stavba rampy, kdy byly problémy. Tak jsem jel hned naostro,“ vysvětlil 23letý Filip Podmol.

Za živým plotem Taxisu je příkop. Hrálo to pro vás roli?

Ne, já se soustředím hlavně na dopadiště. Ale zase skáču přes takovou legendu... Takže to není úplně stejné jako jindy.

Zaskakoval jste za bratra Libora, který se bohužel zranil. Jak na tom aktuálně je?

Je po operacích obou nohou a leží v nemocnici v Mnichově. Má to hodně sešroubované. Teď jen čekáme, až mu to splaskne a budeme ho moci převézt domů.

Co přesně se mu stalo?

Točil se nad motorkou, potom ji měl chytit a dopadnout. On vzal trochu jinak za plyn, protože jel na jiné motorce než obyčejně. Normálně jezdí na dvěstěpadesátce, v Mnichově měl však třístovku. Koplo ho to na přední kolo, což u tohoto triku znamená, že nepřendáte nohu přes zadní blatník. Když vyskočil, to hliněné dopadiště bylo tvrdé jako plastelína. Žádný dobrý dopad.

Asi byl ohromně zklamaný, že nemohl na exhibici dorazit.

On se sem hrozně těšil, říkal to, než se mu to v Německu přihodilo. Tahle sezona je pro něj taková zlomová, už chtěl přecházet na Rallye Dakar a věnovat se tomu na sto procent. Bohužel se stalo, co se stalo, snad to nebude znamenat konec jeho freestyle motokrosové kariéry a ještě jednu medaili urve.

Jak dlouho bude trvat jeho rekonvalescence?

On se vrátí určitě; vše je v hlavě, máme kolem sebe doktory, kteří ho dají rychle dohromady, a bude zpátky.

VIDEO: Libor Podmol si při závodech zlomil obě nohy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Skok jako Taxis odpovídá typické délce vašich triků?

To je běžné skákání. Dopad je sice o trochu delší, ale stačí dát víc plynu.

Jsme na dostihovém závodišti. Kolik koní máte pod motorkou vy?

Já tohle popravdě moc neřeším, mám od toho mechanika, ale pár jich tam je. Je to sériová motorka Yamaha 250.

Máte v hlavě nějaký sen, přes co byste si chtěl skočit?

Líbilo by se mi něco s pořádným výhledem, například takový skok do dálky přes Karlův most. Jen nevím, jestli by mi to bylo dovoleno.